Maik Fielitz

digitaler-faschismus.de

Der Politologe forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena zu rechtem Online-Aktivismus. Außerdem arbeitet er für das Institut für Friedensforschungs- und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und ist assoziiert mit dem Centre for Analysis of the Radical Right. Gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftler und Journalisten Holger Marcks hat er jüngst das Buch »Digitaler Faschismus« veröffentlicht.