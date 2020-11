Der Feind des Bühnenbauers ist der Künstler: Der will einen Tag vor der Premiere plötzlich einen kompletten Umbau. Die Feindin des Künstlers und des Bühnenbauers ist die Bauaufsicht. Treppen in nicht Din-konformer Höhe? Ein nicht abgesichertes Loch in der Mitte der Bühne?? Und privat kann man nicht einfach ein paar Bretter in den Baum kloppen und das Baumhaus nennen. Um coronagerecht Halloween-Süßigkeiten zu verteilen, einen Gespensterkorb zu basteln, den man an einem Seil am Balkon herunterlässt, ist vielleicht gerade noch machbar. Das hier geht aber zu weit: Ein Hotelier, der einen Feuerholzstapel in seinem Garten stehen hat! Der Stapel sei ein nicht genehmigtes Bauwerk, argumentierte die Brandenburger Verwaltung. Nach jahrelangem Rechtsstreit gibt es endlich eine Einigung. Der Holzstapel zieht in das Eselsgehege um, das dafür bleiben darf. Auch darüber hatte es Streit gegeben. jot