Menschen mit Behinderung in der ambulanten Pflege und in Einrichtungen erhalten ab sofort kostenfreie Schnelltests auf Corona. Voraussetzung sei, dass die Betreuer ein akzeptiertes Testkonzept haben und die Beschaffung und Durchführung der Tests bewilligt wurden, teilte unlängst die Bundesvereinigung Lebenshilfe in Berlin mit und berief sich auf eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Auch Besucher könnten in Einrichtungen gratis getestet werden.