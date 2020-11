Sie schreiben unter www.neues-deutschland.de am 25.10.2020, 13:49 Uhr, unter der Überschrift »Die Ruhe ist vorbei« in Bezug auf uns:

»Auf eine nd-Anfrage dazu reagiert das Unternehmen nicht.«

Hierzu stellen wir fest:

Die Redaktion der nd hat am 21.10.2020 um 17:43 Uhr eine Anfrage an die Presseabteilung der Mähren AG mit Fristsetzung zur Rückantwort auf den 23.10.2020, 13 Uhr, gesandt, auf welche mit E-Mail vom 23.10.2020, 14:03 Uhr, geantwortet wurde.

Berlin, den 28.10.2020

Wohninvest Prio GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer

Jakob Mähren

Richtigstellung

Wir haben unter www.neues-deutschland.de am 25.10.2020, 13:49 Uhr, unter der Überschrift »Die Ruhe ist vorbei« in Bezug auf die Wohninvest Prio GmbH geschrieben:

»Auf eine nd-Anfrage dazu reagiert das Unternehmen nicht.«

Hierzu stellen wir fest:

Wir haben am 21.10.2020 um 17:43 Uhr eine Anfrage an die Presseabteilung der Mähren AG mit Fristsetzung zur Rückantwort auf den 23.10.2020, 13:00 Uhr gesandt, auf welche mit E-Mail vom 23.10.2020, 14:03 Uhr, geantwortet wurde.

Antworten der Mähren AG auf nd-Fragen

In der nd-Ausgabe vom 26. 10. hatte Georg Sturm unter der Überschrift »Die Ruhe ist vorbei« über den Umgang mit Mietern bei Renovierungsarbeiten in der Mendelstraße 7 und 9 in Berlin-Pankow berichtet. Die Mähren AG hatte – verspätet – folgende Antworten auf nd-Fragen gegeben:

Können Sie bestätigen, dass seit dem 3. August mehrere Bauarbeiter an besagten Häusern Bau- und Renovierungsarbeiten vornehmen?

Ja, es wurde mit dringend notwendigen Instandsetzungs- und Renovierungsmaßnahmen begonnen, um die Bausubstanz zu erhalten.

Haben Sie den Mietern des Hauses diese Sanierungsmaßnahmen schriftlich angekündigt? Falls nein, aus welchem Grund?

Ja, selbstverständlich.

Können Sie bestätigen, dass die Schlösser des ebenerdigen Hinterhofzugangs, des Fahrradraums ausgetauscht wurden?

Die Mieter haben einen alternativen Zugang erhalten.

… dass die Sanierung der Treppenhäuser Ende August abgebrochen wurden und diese seitdem mit Bauschutt und Zementstaub verschmutzt sind?

Die Sanierung der Treppenhäuser wurde für andere Arbeiten unterbrochen und wird weitergeführt. Der Bereich ist in einem sichereren und funktionalen Zustand.

… und dass die teilweise bis vor kurzem bewohnten Wohnungen vollkommen entkernt werden?

Nein.

Planen Sie, die Wohnungen nach der Instandsetzung als Eigentumswohnungen zu verkaufen?

Ja.

Wären Sie bereit, mit den Mietern des Hauses über den Verkauf an eine gemeinnützige Genossenschaft zu verhandeln?

Nein.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Haack

Head of Marketing MÄHREN AG