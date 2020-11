Er wolle nicht als Präsident des Kosovo nach Den Haag gehen, begründete Hashim Thaci am Donnerstag in Pristina seinen Rücktritt. Kurz zuvor hatte das Tribunal bekannt gegeben, dass es gegen den ehemaligen UCK-Kommandeur Anklage erhebt. Neben Thaci geht die Justiz gegen weitere kosovarische Spitzenpolitiker wie den früheren UCK-Sprecher Jakup Krasniqi und Ex-Geheimdienstchef Kadri Veseli vor.

Die Liste der Vorwürfe gegen Thaci umfasst Mord, Folter und das Verschwindenlassen von Menschen. Außerdem werfen ihm die Ermittler vor, die Arbeit des Tribunals behindert zu haben. Bereits im Juli musste Thaci einer Vorladung nach Den Haag folgen. Seither wird von den ehemaligen Separatisten der UCK immer wieder erklärt, sie würden es nicht zulassen, dass die Geschichte des Kosovo-Kriegs umgeschrieben wird. Sie sehen sich darin als Helden, die gegen den serbischen Aggressor kämpften.

Die weiße Weste, die sich Thaci und die Seinen gern bescheinigen, ist ein Mythos. Ihre Gräueltaten hielt die frühere Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals, Carla Del Ponte, in ihren Memoiren fest. Sie finden sich im 2010 für den Europarat verfassten Bericht des Schweizer Sonderermittlers Dick Marty. Demnach war Thaci der Kopf der Drenica-Gruppe, verantwortlich für Auftragsmorde, Menschenhandel und andere Schwerverbrechen. An einem Ort in Nordalbanien wurden Gefangenen sogar Organe entnommen, um diese anschließend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Mit viel Geld baute Thaci seine Stellung in der UCK aus und konnte ein Netzwerk flechten, das ihm den Weg bis ins Präsidentenamt des Kosovo ebnete.

Lange blieb Thaci ungeschoren. Doch seit sich die USA auf dem Balkan immer klarer gegen die Interessen der EU stellen, wird die Luft für Washingtons Günstling dünn. Brüssel, von wo aus das Kosovo-Tribunal kontrolliert wird, will sich von ihm nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen.