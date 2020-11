Schwarzer Rauch über Leipzig. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Am Ende wurde ihnen alles gegeben, was sie wollten: Sie kamen zu Zigtausend nach Leipzig, missachteten kollektiv die Corona-Regeln und zogen am Ende triumphal über den Leipziger Innenstadtring, die Route der legendären Montagsdemos in der DDR.

Eine Großdemonstration der Initiative »Querdenken« gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig ist wegen zahlreicher Verstöße gegen Auflagen vorzeitig von den Behörden gestoppt worden. Am Samstagnachmittag erklärte die Stadt die Kundgebung für beendet, an der nach Polizeiangaben rund 20.000 Menschen teilnahmen. Die Initiative »durchgezählt« geht sogar von 45.000 Menschen aus.

Die Großdemonstration auf dem Augustusplatz im Stadtzentrum war erst in der Nacht zum Samstag vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht unter Einschränkungen erlaubt worden. Die Stadt wollte erreichen, dass die Kundgebung auf Parkplätzen an der Neuen Messe außerhalb der Innenstadt stattfindet.

Der Pressesprecher der Stadt Leipzig, Matthias Hasberg, zeigte sich gegenüber »nd« angeknartscht: »Das ist doch niemandem zu erklären, dass sich nur zwei Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen, aber 16.000 Menschen ohne Abstand demonstrieren, äußerte er seinen Unmut. Halte man die vorgeschrieben Abstände von 1,5 Meter ein, komme man auf maximal 5000 Menschen für den Augustusplatz. Eine Begründung der Entscheidung will das Oberverwaltungsgericht nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen nachreichen.

Das Gericht verband die Erlaubnis für die Demo im Stadtzentrum aber mit strengen Auflagen: Unter anderem bestand die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Teilnehmerzahl wurde zudem auf maximal 16.000 Menschen begrenzt.

Der Tag begann mit einem Autokorso der «Querdenker» im Osten der Stadt. Von den versprochenen 50 Traktoren war nur einer anwesend. Der Großteil der Fahrzeuge war mit «Love wins»-Flaggen bestückt - Erkennungszeichen der Qanon-Verschwörungsgläubigen.

Der Korso wurde rasch gestoppt. Eine Sitzblockade sorgte dafür, dass dieser das Gelände der alten Messe aktuell nicht verlassen kann. Auch an anderen Stellen der Stadt gab es Blockaden von linken Gegendemonstrant*innen, zum Beispiel am Wilhelm-Leuchner-Platz in der Nähe des Augustusplatz.

Dort fand die Hauptveranstaltung der «Querdenker» statt. Mehr als 500 gewaltbereite Nazis reihte sich zwischen Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Hippies und Verschwörungsgläubige. Die einen tanzten, sangen und meditierten - andere schwenkten Fahnen mit Bezug in rechtsextreme Kreise. Zweieinhalb Stunden ließen die Behörden diese Melange ihren Unmut über die Corona-Einschränkungen kundtun, dann löste die Stadt die Veranstaltung auf.

Nur schleppend kamen die Teilnehmer dem nach, die Polizei versuchte die abziehenden selbst «Querdenker» von einigen Hundert Gegendemonstranten fernzuhalten und ihren Abmarsch zu kanalisieren. Dabei kam es zu einzelnen Schlägereien zwischen Teilnehmern und Gegendemonstranten, Böller, Raketen und Rauchtöpfe wurden gezündet, Gegenstände flogen auf die Polizei. Angriffe gab es auch auf die Presse: Die Journalistengewerkschaft DJU meldete am Abend mindestens 32 Attacken auf Reporter, die im Wesentlichen von «Querdenken»-Teilnehmern ausgegangen seien.

Schon vor der Demo hatten die Veranstalter eigentlich über den symbolträchtigen Innenstadtring ziehen wollen, nach der Auflösung versuchte die Polizei das zunächst zu verhindern, gab den noch immer Zigtausenden aber schließlich nach. Nur mit massiver Gewalt hätte man die Demonstranten daran hindern können, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Das habe man vermeiden wollen und den Ring deshalb freigegeben. Sprüche wie «Frieden Freiheit, keine Diktatur» und «Merkel muss weg» skandierten die noch immer Zigtausenden Teilnehmer, als sie die Protestroute der Freiheitsbewegung von 1989 abschritten. Rechtsextremismusexperte David David Begrich nannte die Proteste gegenüber «nd» einen «rechten Wahnsinn mit Ansage». Jürgen Kasek, Grünenpolitiker und Rechtsanwalt aus Leipzig sagte gegenüber «nd»: «Das ist ein rabenschwarzer Tag für Leipzig. Ein Staat, der ein hartes Vorgehen ankündigt und dann so versagt, zum Beispiel dabei, Pressevertreter und Bürger vor marodierenden Nazis zu schützen verliert seine demokratische Legitimität».

Am Abend blieb die Situation angespannt. Während linke Gruppen in einer Demonstration nach Connewitz zogen, ging die Party in der Innenstadt richtig los. In engen Gassen feierten die «Querdenker dicht an dicht ihren Erfolg. Abstand halten war nicht angesagt - auch nicht zu den gewaltbereiten Hooligans, die sich nach wie vor unter die Teilnehmenden befanden. mit Agenturen