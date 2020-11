Unter Beschuss: Alexandria Ocasio-Cortez

Ein anderer US-Präsident ist in Sicht, ein »anderes Amerika« nicht. Für ein solches steht die kurz AOC genannte Sozialistin Alexandria Ocasio-Cortez, die nun mit einem haushohen Sieg in New Yorks 14. Wahlkreis aus Bronx und Queens erneut für die Demokraten in das Repräsentantenhaus gewählt wurde. Mit großem Einsatz hat die charismatische und basisnahe Politikerin, die den Einsatz der sozialen Medien virtuos beherrscht, erheblich dazu beigetragen, landesweit linke Wählerstimmen für Joe Biden - oder, besser gesagt, gegen Donald Trump - zu mobilisieren. Der Erleichterung über den Ausgang der Präsidentschaftswahl folgte schnell die Ernüchterung, wie AOC jetzt in einem Interview für die »New York Times« deutlich machte. Das Wichtigste sei, dass der »freie Fall in die Hölle« gestoppt sei. Doch in der Partei sei sie einer Zermürbungstaktik ausgesetzt. Diese müsse den Einfluss des Rassismus auf die Wählerschaft aktiv bekämpfen. Damit bot sie Angriffen des rechten Parteiflügels auf die Bewegung Black-Lives-Matter Paroli. Progressive Kandidaten, die eine öffentliche Krankenversicherung für alle fordern, hätten zudem sämtlich Erfolg gehabt. AOC ahnt den nach der Regierungsübernahme üblichen Rechtsschwenk.

Die 1989 in New York City geborene und 2018 erstmals in den Kongress Gewählte ist puerto-ricanischer Abstammung. In Boston studierte sie bis 2011 Wirtschaft und Internationale Beziehungen. Als Lehrkraft arbeitete AOC für eine NGO, die Hispanoamerikanern zu Bildungsabschlüssen verhilft. Als Abgeordnete stellt sie die Klassenfrage in den Mittelpunkt und tritt dezidiert für soziale und ökologische Gerechtigkeit ein. Peter Steiniger