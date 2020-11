Gewalt in der Arbeitswelt hat viele Facetten. Sie kann sich verbal, körperlich, psychisch sowie in Form sexueller Gewalt, Stalking und Diskriminierung äußern. Die Neuerscheinung »Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz« von Dr. Holger Pressel beleuchtet mit den Schwerpunkten Prävention, Deeskalation als auch Nachsorge die Kernbereiche des so wichtigen Themas. Der Autor betrachtet die verschiedenen Formen und die Häufigkeit von Gewalt am Arbeitsplatz, erläutert die Ursachen, hilft beim Erkennen der Gefahren und erklärt darüber hinaus, welche Handlungsoptionen gegeben sind. Haufe/nd

Das Buch erscheint am 12. November bei Haufe, 1. Auflage, 2020, 220 Seiten, Broschur, ISBN 978-3-648-14279-0, 39,95 Euro.