Marvin Systermans

BFF

Marvin Systermans, 1990 in Köln geboren, ist ein deutscher Künstler und Dokumentarfotograf. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich vorwiegend mit menschlichen Lebensräumen und deren soziokulturellen und strukturellen Wandlungsprozessen. Er hat Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein und Fotografie bei Peter Bialobrzeski an der Hochschule der Künste Bremen studiert. In diesem Jahr gehörte er bereits zum zweiten Mal zu den Gewinnern des Fotowettbewerbs des Münzenberg Forums, u.a. für seine Serie »TXL, Last Call Berlin«, die wir hier auszugsweise präsentieren. Außerdem schreibt er.