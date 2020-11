Welche Probleme in den ländlichen Gemeinden Vietnams zuerst angegangen werden und wie - das wird bisher meist an einem Schreibtisch der Distriktverwaltung entschieden, weit entfernt vom eigentlichen Geschehen. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Auftrag für den Bau einer Lagerhalle gegeben wird, obwohl den Menschen vor Ort mit einer Bewässerungsanlage mehr gedient wäre.

Wenn Regierungsvertreter*innen aber bereit sind, Verantwortung zu teilen und Beteiligung zuzulassen, dann geht es auch anders: In der Gemeinde Tan Loi, etwa 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Hanoi, entscheiden die Bewohner*innen selbst, welche Maßnahmen am dringendsten benötigt werden und setzen diese eigenverantwortlich um. Sie bauen Brunnen oder bessern Transportwege aus, oder sie gründen eine Teekooperative, um ihre Produkte besser vermarkten zu können. Das Besondere dabei: Obwohl die Gelder größtenteils von der lokalen Regierung kommen, sind es die Bewohner*innen, die hierüber verfügen.

Angeregt hat diese ungewöhnliche Form der Zusammenarbeit die INKOTA-Partnerorganisation DWC. Sie hat alle an einen Tisch gebracht und so den Begriff Partizipation mit Leben gefüllt - was im autoritär geführten Vietnam gar kein leichtes Unterfangen ist. Die DWC-Expert*innen ermutigen die Teilnehmer*innen, für jede größere Herausforderung vor Ort eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln, und beraten anschließend bei allen Schritten der Umsetzung: Ziele zu formulieren, einen Aktivitätenplan zu erstellen, Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und einen soliden Finanzplan aufzustellen - damit auch der Schatzmeister der lokalen Verwaltung zufrieden ist. »Unsere jahrelangen Erfahrungen zeigen, dass die Beteiligten durch dieses Vorgehen ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit entwickeln. Die Menschen werden zu Partner*innen, Planer*innen und Manager*innen ihrer eigenen Projekte«, erklärt Bui Thi Kim, Direktorin von DWC. Davon profitieren auch die Regierungsvertreter*innen. Sie werden in den gesamten Prozess gezielt eingebunden und erwerben so die Fähigkeit, diesen partizipativen Ansatz in Zukunft auch selbst umzusetzen. Ein Erfolg, den Sie mit Ihrer Spende vervielfachen können!

Unser Autorin Sarah Grieß arbeitet bei INKOTA als Projektreferentin für Südostasien.