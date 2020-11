Foto: Hurra, der Kapitalismus ist zurück! Weit verbreitet war ja in den letzten Monaten die Sorge, wegen Corona und Klimawandel könnte es zu Ende gehen mit dem hemmungs- und schrankenlosen Konsumieren sowie der Ressourcenplünderei. Der chinesische »Singles’ Day« hat allerdings gezeigt, dass eine schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität von vor Corona sehr viel wahrscheinlicher ist als eine Umkehr hin zu Nachhaltigkeit und bewusstem Konsum. Erfunden wurde der »Singles’ Day« in den 90er Jahren an chinesischen Universitäten, um dem zunehmenden Leistungsdruck und der sozialen Vereinzelung mit Karaoke und Blind-Date-Partys zu begegnen. Inzwischen ist er der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt. 2019 wurden am »Singles’ Day« Waren im Wert von über 38 Milliarden Dollar umgesetzt. Man muss es wohl schon als positive Meldung verbuchen, dass es in diesem Jahr einen leichten Rückgang gab. frs Foto: AFP/STR