Thien Tran klingt besser als Tocotronic. Findet Mario Pschera

Von Mario Pschera

Es ist ein unguter Jahrgang: 1979. Da wird man erwachsen und die großen Umbrüche sind schon vorbei, das Ende der Geschichte ist verkündet, die Computerwelt geht nach Digitalien, und das hinterlistige Wort »Eigenverantwortung« nimmt seinen Weg aus Wahlprogrammverstecken in die Postbankwerbung: »Unterm Strich zähl ich«.

Thien Tran, geboren in Ho-Chi-Minh-Stadt, kommt im Alter von drei Jahren nach Deutschland, studiert später Germanistik, Philosophie und Literaturwissenschaft in Köln. Jahrgang ’79, und schreib mal jetzt über das Ich in der schönsten aller Welten? Come on, irgendwas ist immer faul, der Krieg geht weiter, trotz Francis Fukyamas Verkündigung. Sein Gedichtband von 2010 fasst das Unbehagen in die Annotation von Dingbesichtigungen, Kleinstszenen, Schlagzeilen, Tickermeldungen. »ANYTHING GOES. wie dieser Nachrichtensprecher / aus dem Radio / nichts Persönliches in seinem Tonfall / nur das Knistern unserer Stimmen«, das Unbehagen ist immer noch präsent. Jahrgang ’79 wird zur Generation X, das Leben als Postbanknutzer ist auch nicht das geilste; diesen ganzen Datenmüll zu sortieren und auszumisten, hinter dem die Welt und die Machtverhältnisse verschwinden. Es hilft, das Wortgeklingel des Werbesprechs, der Spammails, der feuilletonistischen Verrenkungen (und ein wenig Kulturgeschichte) im Hinterkopf zu haben, um die gelungene, amüsante Verdrahtung und Transmission selbiger in Trans Gedichten richtig zu würdigen. Thien Tran starb im Alter von 31 Jahren, so bleibt nur sein Nachlass; und Ron Winkler ist sehr zu danken, dass er diesen zugänglich gemacht hat.

Dance dance dance to the radio!

DIE NACHGEBORENEN

für Bertolt Brecht

wir, die Nachgeborenen

(die Jahrgänge ‘79 und aufwärts …)

all die Internetexistenzen. die Menschmaschinen

die Schattenwesen

wir sind nachsichtig. wir sind blind

seit Kubrick ist der Krieg vorbei. die Kriege sind

nach innen verlagert. Feinstaub und Pfefferminzgerüche

einige Setzungen. einige Todesfälle

und dann wieder

die Renovierungsarbeiten, nachts

vor dem Laptop

der die gesamte Festplatte noch mal nach Viren durchsucht

(intelligente Überlebensstrategen)

die Downloads unserer Selbsts werden fast alle

erfolgreich abgeschlossen

mal zu 100 %, mal zu 99 %. und dann am nächsten Morgen

wieder das Gleiche: das langsame Verglühen

des Zigarettenpapiers (Rekonfiguration)

die Vergangenheit bedingt die Zukunft. 1+1=2

sagte George Orwell. 0+0=0 sagte Max Mustermann

don’t trust anybody

in Dubai, das viele Geld

auf der Müllhalde, die Menschen. schreibe an

www.adolblkghdlydlbjlöö.com

Lebenslauf ist nicht erforderlich. Passfoto

ist nicht erforderlich. ein Anschreiben ist nicht erforderlich

alle sind willkommen

alle Mutanten. alle Klone. alle Hubschrauberpiloten

alle Blinden unter uns.