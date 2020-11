Die Schweden sollen sich am Riemen reißen, ermahnte sie ihr Premier Stefan Löfven. Der Sozialdemokrat steht unter Druck: Die Schlagzeilen beherrscht jetzt auch hier Corona, Corona, Corona. Denn nach dem Abklingen der Epidemie zum Sommer hin steigt seit Mitte November neben der Zahl der positiv auf das Virus Getesteten auch die Zahl der Covid-19-Patienten wieder deutlich an. Das nicht Notwendige sein lassen, stornieren, aufschieben, appelliert der Regierungschef. Ernste Warnungen sollen die Bürger dazu bewegen, den Richtlinien der Behörden Folge zu leisten. Die Regierung ordnete Ausschankverbote und neue Kontaktbeschränkungen an.

Ein Wechsel von Auf und Zu blieb der schwedischen Gesellschaft bislang erspart. Stockholms strengerer Ton heißt nicht autoritäre Bevormundung. Seine Politik hat aber eine Kehrseite: Sie lässt die im Stich, die den Laden am Laufen halten und eben nicht im Homeoffice werkeln können - und auf überfüllte Busse und Bahnen angewiesen sind. In den Altenheimen trug Mangel bei Personal und Schutzmitteln zu den vielen Todesfällen dort im Frühjahr bei. Schlimmer noch: An Covid-19 erkrankte hochbetagte Bewohner erhielten oft keine angemessene ärztliche Versorgung. Eine seit Jahren betriebene Ökonomisierung hat die Pflege zum Risikogebiet gemacht.