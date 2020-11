Von mim

Auf einem Radausflug sagt Gerd: »Bis Hohenstein sind es von hier knapp 23 Kilometer.« Darauf Sylvia: »Nein, auf jeden Fall mehr als 23 Kilometer.« Meint Fred: »Einer von euch beiden hat recht.« Diese Aussage war falsch. Wie weit ist es also bis Hohenstein?

Claudia, die Mutter von Jannik, war vor acht Jahren fünfmal so alt wie ihr Sohn. Der wird in 16 Jahren halb so alt sein wie seine Mutter. Wie alt sind beide derzeit?

Wie viele Streichhölzer von je fünf Zentimetern Länge werden gebraucht, um eine quadratische Fläche von einem Quadratmeter in gleich große Quadrate aufzuteilen, die von je vier Streichhölzern begrenzt werden? (Hinweis: Zwei benachbarte Quadrate dürfen natürlich immer nur durch ein Streichholz getrennt werden.) mim