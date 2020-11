Die »Aufgabe der Woche«, die der Chemnitzer Mathelehrer Thomas Jahre bei www.schulmodell.eu veröffentlicht, erscheint für Schülerinnen und Schüler sowie alle mathematisch Interessierten in sieben Sprachen.* Die heutige Aufgabe ist bei www.schulmodell.eu die Nr. 656:

»Das ist ja ein interessanter Körper, den du gezeichnet hast«, sagt Mike zu Bernd. »Ja, der gefällt mir auch, wobei ich zuerst einen noch etwas anderen hatte, beginnend mit einem Würfel statt des Prismas ABCDEF«, erwidert Bernd.

1. Wenn der Körper in der Mitte ein Würfel ist (a = 10 cm) und alle Seitenflächen, die zu sehen sind, den gleichen Flächeninhalt haben sollen, wie groß sind dann die Oberfläche und das Volumen des zusammengesetzten Körpers?

2. Wie groß sind die Oberfläche und das Volumen des abgebildeten Körpers, wenn AB = BS2 = AS2 = a = 10 cm lang sind und die Flächeninhalte aller sichtbaren Seitenflächen gleich groß sein sollen?

