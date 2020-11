Zum Beginn der Weihnachtszeit werden nicht nur Lichterketten gehängt, bis zum Weinen geglüht und Lebkuchen gevierteilt - manch einer erinnert sich gar an das eine oder andere Bibelwort: »Gehet hin und machet euch die Erde untertan!« Der moderne Mensch erledigt dies heute nicht mehr per Kreuzzug und Inquisition, nein, das funktioniert heute ganz einfach per Kreuzfahrt und Kaufhaus. Dumm nur, wenn die Natur sich nicht untertänigst verzieht, wo immer die selbst ernannte Corona der Schöpfung auftaucht. In Dinslaken randalierte jüngst ein Wildschwein im Kaufhaus. Und nein, es kam nicht aus dem Amazonas, um dem örtlichen Einzelhandel den Rest zu geben - es hatte sich nur selbst im Spiegel der automatischen Schiebeeingangstür erkannt und wollte sich rammen. Und dann: Tür auf, Schwein drin, Mensch panisch auf Tisch, Schneise der Verwüstung. Es geschah das Gleiche, wie es umgekehrt jedes menschliche Handeln auf dem Meeresgrund, auf dem Boden oder in der Luft mit Tieren anrichtet. Das Wildschwein hat übrigens einen Ausgang gefunden - eine andere Spezies bisher nicht. stf