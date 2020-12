Geschenke können alles verändern. So wie in dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm, in dem ein verarmtes Ehepaar, das eine Schusterei führt, nicht mehr ein noch aus weiß. Jede Nacht bekommen die beiden Besuch von den Wichtelmännern, die dann die gesamte Arbeit verrichten, die das Ehepaar nicht mehr schafft. Warum tun die das? Weil sie so freundlich sind. Das ist wohl der Humanismus der Wichtelmänner. Und ihr Sinn für erfolgreiches Produktmanagement. Sie arbeiten so lange für das Schusterpaar, bis es diesem wieder gut geht. Und dann schenken ihnen die beiden »niedliche Kleidungsstücke«, damit sie endlich was zum Anziehen haben. Und auch schöne Schuhe, die sie extra klein anfertigen. »So soll es wohl sein« sagte der Schuster zu seiner Frau, als sie ihm vorschlug, den Wichtelmännern diese Geschenke zu machen. Die sind davon so begeistert, dass sie, einmal frisch angezogen, nie wieder kommen; weil sie jetzt endlich so schön aussehen, wie sie es immer wollten. Aber das Schusterpaar wird auch nie wieder vom Glück verlassen. Neben diesem Märchen sind in dem Buch »Märchenhafte Wintermärchen« auch Geschichten von Selma Lagerlöf und Hans Christian Andersen versammelt. Von Letzterem gibt es die schockierend anrührende Geschichte vom standhaften Zinnsoldaten und der Tänzerin aus Papier - eine der schönsten Liebesgeschichten aus dem 19. Jahrhundert. So leidenschaftlich und so tragisch - seufz!

Märchenhafte Weihnachten. Wintermärchen aus aller Welt. Wunderhaus, 64 S., geb., 16,98 €.