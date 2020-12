»Ein ganz spezieller Ort, der eine Ruhe hat. Er ist wie eine Oase. Ein Stück komisches UFO, gestrandet.« Mitten im Trubel von Kreuzberg, hinter dem Finanzamt, liegt der Rathausblock, besser bekannt als Dragonerareal. Ein Ort, der durch die fast zehnjährige Initiative einer starken Zivilgesellschaft letztes Jahr rekommunalisiert wurde.

Nun steht das fünf Hektar große Gelände an der Kreuzung Obentrautstraße/Mehringdamm vor einem Umbruch. Im nächsten Jahr sollen die Planungen, an denen sowohl Politik, als auch zivilgesellschaftliche Initiativen beteiligt waren, umgesetzt werden. Das Projekt »Baupalast« will im Prozess der Umgestaltung des Geländes Gemeinschaft in einem sich selbst gestaltenden Stadtlabor erproben. Was so abstrakt klingt, ist eigentlich »Hands on« Gemeinschafträume schaffen. Ganz im Sinne der Vision die eigene Stadt selbst zu gestalten.

In dieser Folge des Rote Brause-Podcast geht es um die Stadt als Gemeinschaftsort. Von Guerilla-Architektin Silvia Gioberti lasse ich mir erklären, wie sich Stadt als gemeinsames Experimentierfeld gestalten lässt. Mehr dazu in der aktuellen Folge des spritzigen News-Podcasts. Außerdem erfahrt ihr, was diese Woche sonst noch in Berlin wichtig war.

Die Themen der Woche zum Nachhören:

Klimarat: Volksinitiative für Klimarat erfolgreich - Umweltgruppe übergibt 32 000 Unterschriften für Gremium, das den Klimaschutz verbessern soll

Kältehilfe: Die Tage sind schlimmer als die Nächte - In den Obdachloseneinrichtungen zusammenrücken ist in der Pandemie nicht erlaubt

Adbusting: Verfolgte Kritik - Legitimer Protest für die einen, Straftat für die anderen

Enteignen: Sozialisierung geht haushaltsneutral - Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« legt aktualisierte Berechnungen zur Finanzierung vor

Rekommunalisierung: Leuchtende kommunale Zukunft - Die geplante Übernahme des Berliner Stromnetzes soll den Klimaschutz verbessern

Kommentar der Woche: Die kommende Kontroverse - Martin Kröger ist gespannt auf die Debatte zur Enteignung von Konzernen

Außerdem:

Veranstaltungstipp: Soli-Demo für die Budapester Film- und Theateruniversität

Was Vergesellschaftung Kostet – Zahlen und Mythen

Infos zu den Entwicklungen auf dem Dragonerareal