Autofahrer, die jetzt noch immer mit einer blauen Prüfplakette am Fahrzeug unterwegs sind, müssen bis spätestens 31. Dezember 2020 mit ihrem Auto zur Hauptuntersuchung (HU).

Der HU-Termin ist am hinteren Kennzeichen ablesbar. Entscheidend für den Fälligkeitsmonat ist, welche Zahl in der 12-Uhr-Stellung nach oben zeigt. Ist der HU-Termin seit mehr als zwei Monaten überfällig, sieht der Bußgeldkatalog eine Ordnungsstrafe von 15 Euro vor. Neben dem Bußgeld müssen Fahrzeughalter jedoch eine umfangreichere Prüfung über ihr Auto ergehen lassen. Das ist zudem mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 20 Prozent der HU-Gebührenordnung verbunden. Bei einer mehr als vier Monate überfälligen HU ist ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro fällig. Autofahrer, deren HU-Termin mehr als 8 Monate überzogen ist, werden mit einer Geldbuße von 60 Euro belegt und werden zusätzlich mit einem Strafpunkt im Flensburger Register belegt. TÜV/nd