Man möchte kein Eisbär sein – bei abschmelzenden Polkappen. Foto: AFP/Clement Sabourin

Corona hat den Klimaschutz aus den Schlagzeilen gedrängt. Die für Anfang November geplante UN-Klimakonferenz in Glasgow ist abgesagt worden. Die Probleme jedoch bleiben - und verschärfen sich.

In seinem neuen Buch zweifelt der wohl bekannteste deutsche Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif ernsthaft daran, »ob die Welt noch zu retten« sei - wenn denn die unser Leben beherrschende Wachstumsgesellschaft weiter in dem Maße wächst wie derzeit. Recht hat er. Egoismus und Profitorientierung treiben die globalen Geld- und Finanzströme weiter an. Umweltzerstörung geht einher mit sozialen Verwerfungen, Hunger und Armut, Flüchtlingselend und Verteilungskriegen. Die Lebenslage der überwiegenden Mehrheit der Menschheit verbessert sich kaum oder verschlechtert sich gar bei zunehmendem Reichtum der Wenigen. Latif benennt diese Zusammenhänge klipp und klar und vertritt dazu eine konsequente Haltung: Es gilt nicht nur den Klimawandel aufzuhalten, sondern zugleich inhumane Zustände zu beseitigen.

Der Wissenschaftler appelliert an uns alle: Noch sei es nicht zu spät für ein energisches Umsteuern. Er fordert, die Politik müsse energischer handeln. Der Kohleausstieg dauert ihm viel zu lange, der CO2-Preis ist zu niedrig, der Umbau der Energiesysteme auf dezentrale und erneuerbare Energiesysteme komme zu langsam voran oder gar nicht. Latif setzt sich zugleich mit der Ideologie, mit den Vorurteilen und Falschbehauptungen der »Klimaskeptiker« auseinander. Zentraler Bezugspunkt in seiner Argumentation ist der Faktor Zeit. Sie läuft ab. Wenn gewisse Kipppunkte überschritten sind, drohe der Welt final und unumkehrbar eine extreme, dauerhafte Hitzewelle.

Gleich dem erfahrenen und international renommierten Klimaforscher warnt auch die Ökonomin Maja Göpel eindringlich vor rea-len Gefahren. Wie Latif ist auch sie der Überzeugung, dass der Kapitalismus an seine Grenze gelangt ist. Beide Bücher ergänzen sich vorzüglich, indem sie unterschiedliche Blickwinkel einnehmen und verschiedene Schwerpunkte setzen, in ihrer Botschaft jedoch einig sind. Der Fokus von Maja Göpel liegt auf der ökonomischen Analyse und politökonomischen Lösungsstrategien. Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, die an der Leuphana Universität Lüneburg lehrt, zeigt auf, wie wir aus der Klimakrise herauskommen und dennoch gut weiterleben können. Sie fragt, wie Ökologie, Ökonomie und Gesellschaftspolitik verzahnt werden müssten, um die Zukunftsfähigkeit der Menschheit zu sichern. Auch die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen weiß - wie Latif - um die Triebkräfte der globalen Wirtschaft. Dass sie an einer Schnittstelle von Hochschule und Politik wirkt, kommt ihrer Darlegung zugute. Sie mahnt: Alle unsere Lebenssysteme seien in den letzten Jahrzehnten unter Druck geraten, nicht nur durch den globalen Temperaturanstieg, Plastik in den Weltmeeren und brennenden Regenwald, sondern ebenso durch explodierende Mieten in den Städten, wildgewordene Finanzmärkte und vielschichtige Folgen der Gentechnik und Digitalisierung.

Grenzen des Wachstums hatten Forscher schon vor 50 Jahren prophezeit, doch weil die Konsequenzen damals noch nicht derart dramatisch im Alltag spürbar waren wie heute, wurden sie nicht erhört. Eine Gruppe von Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of Technology in Boston (USA) um Dennis und Donella Meadows hatte schon vor einem halben Jahrhundert ein computergestütztes Modell entwickelt, das deutlich machte: Mehr Wachstum bedeutet mehr Umweltzerstörung. Jede Art von Müll war von den Wissenschaftlern als schwerwiegendes Problem erkannt worden, das sich bei Ignoranz eines Tages rächen werde.

Eine Entkopplung von Wachstum und Umweltzerstörung sei bis heute nicht gelungen, beklagt Maja Göpel. An sie anschließend verweist auch Niko Paech, ebenfalls ein Nachhaltigkeitsforscher, darauf, dass nur die Abkehr vom Wachstumsprinzip in Richtung Gleichgewichtsgesellschaft weltweit die Lösung für ein Glücklichsein aller Menschen sei. Um dies zu erreichen, seien durch konkrete Stimuli grundlegende Veränderungen zu erzwingen. Denn moralische Appelle allein haben bisher nicht gefruchtet. Umweltverbrauch, so Maja Göpel, muss mit einem signifikanten Preis belegt werden, und der müsse dann wesentlich höher liegen als bisher.

Jährlich entnimmt der Mensch der Natur Wertschöpfung in Billionenhöhe umsonst. Das können wir uns nicht mehr leisten, warnt Göpel. Es müsse unverzüglich umgesteuert werden. Eine Änderung menschlichen Verhaltens scheint jedoch nur möglich, wenn die Politik ein System der Belohnung für den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen entwickelt, dauerhaft umsichtiges Verhalten wie auch immer honoriert, vor allem einen »angemessenen« CO2-Preis durchsetzt. Gewiss, keine leichte Aufgabe, sind doch Politiker von der Gunst der Wähler abhängig.

Es sind noch einige große Aufgaben zu lösen. Aber es ist machbar. Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen täglich nach dem Bericht von der Börse und noch vor den Nachrichten eine Art Klimareport senden würde. Aufmerksamen Zeitgenossen dürfte der Zusammenhang des Anstiegs von Aktienkurven und CO2-Ausstößen nicht entgehen.

Mojib Latif: Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten. Herder, 221 S., geb., 20 €. Maja Göpel: Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Ullstein, 208 S., geb., 17,99 €.