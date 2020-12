In der Vergangenheit hat es schon einige epochale Umbrüche gegeben, denen immer ein erschütterndes Ereignis zugrunde lag. Nach Goethes Tod ging man davon aus, dass es nie wieder so was wie Literatur geben wird, dann passierte tatsächlich jahrelang nichts und plötzlich war nach dem Untergang der Sowjetunion sogar die Geschichte zu Ende. Und jetzt? Was kann noch kommen, das uns in unseren Grundfesten erschüttern, unsere Weltordnung ins Wanken bringt? Welches, wenn nicht das Jahr 2020, hätte das Format, hier noch einmal dialektisch eine Schippe drauf zu legen. Und tatsächlich, in dieser Woche verkündet ein Möbelhersteller das endgültige Aus der analogen Welt. Der Ikea-Katalog wird abgeschafft. Die Kund*innen seien nur noch im Netz unterwegs, das Produkt obsolet. Das ist der beste Hoax, den die Digitalisierungsapologeten je gebracht haben. Weltweit hindern Millionen Kataloge nach wie vor Türen daran, zuzufallen, werden ganze Beistelltische aus ihnen improvisiert - immerhin das einzige Produkt aus dem Hause, das aus Vollholz ist. Das letzte Wort ist noch nicht gedruckt! cod