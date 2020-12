Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Weihnachten wird endlich alles wieder gut. Diese schöne Aussicht sollte die Menschen in Deutschland beruhigen, vielleicht auch entschädigen dafür, dass sie zum Jahresende keiner öffentlichen Freizeitaktivität mehr nachgehen durften, außer spazieren und shoppen. Während Wirtschaftsminister Peter Altmaier das Kaufen auch sonntags zur patriotischen Pflicht erklärte, starben in Deutschland immer mehr Menschen mit Covid-19, allein am Dienstag 590, über 14 000 infizierten sich mit dem Virus. Dass die Wissenschaftsakademie Leopoldina nun dafür plädiert, das öffentliche Leben »zwischen den Jahren« ruhen zu lassen, ist richtig. Doch bereits jetzt mehren sich die Rufe nach Ausnahmen: Die Auto- und (christlichen) Gotteshäuser sollten doch bitteschön offen bleiben. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt über den deutschen Umgang mit der Pandemie. Wenn die Kanzlerin nun »emotional« an jeden Einzelnen appelliert, sich nicht am Glühweinstand zu versammeln, verschleiert auch sie, dass Zusammenkünfte in U-Bahn, Fleischfabrik und H&M für viele Arbeitende verpflichtend sind. Ein »harter Lockdown« ist überfällig. Die Entscheidung dazu sollte nicht vom Kalender abhängen, und davon, ob die Menschen schon ihren Beitrag zum »Weihnachtsgeschäft« geleistet haben.