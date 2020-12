Foto: dpa/Miguel Moya

Die Menschheit muss laut einem Bericht der Vereinten Nationen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung neue Wege einschlagen. Ökonomische Fortschritte dürften nicht mehr zulasten der Umwelt erzielt werden, warnte das Entwicklungsprogramm UNDP am Dienstag in New York bei der Vorstellung des neusten Indexes der menschlichen Entwicklung.

Kein Land habe bislang eine hohe Stufe der menschlichen Entwicklung erreicht, ohne die Umwelt zu belasten, betonte UNDP-Chef Achim Steiner. Durch den massiven Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl sei ein erheblicher Schaden entstanden. Der Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen sei der Preis, den die Menschheit zu zahlen habe. Aufgabe der Länder sei es, Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

Steiner betonte, dass die Corona-Pandemie eine schwere Last für die menschliche Entwicklung darstelle. Die ärmsten Menschen ohne Gesundheitsversorgung seien besonders hart von der Pandemie getroffen.

Traditionelle Kriterien für den Index der menschlichen Entwicklung sind Gesundheit, Bildung und der Lebensstandard der Bevölkerung. Neu nahmen die UNDP-Autoren den Ausstoß an klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid und den materiellen Verbrauch der Länder in den Index auf. Die meisten Werte für den Index stammen aus dem Jahr 2019, also vor Beginn der Corona-Krise.

Laut Index lebten die Menschen in Norwegen am besten. Der nordeuropäische Wohlfahrtsstaat belegt wie in den Jahren zuvor den ersten Platz des Indexes der menschlichen Entwicklung. Irland und die Schweiz teilen sich den zweiten Platz. Dann folgen gemeinsam auf dem vierten Platz Hongkong und Island. Deutschland rangiert auf Platz sechs. Insgesamt wurden 189 Länder und Territorien bewertet. Die USA kommen auf den 17. Platz. Am unteren Ende der Tabelle liegen Länder Afrikas. Es sind Burundi, Südsudan, Tschad, die Zentralafrikanische Republik und Niger als Schlusslicht. epd/nd