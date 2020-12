Ist der Haushalt 2021, wie ihn die rot-schwarz-grüne Koalition plant, für Brandenburg die Rettung in der Krisenzeit - oder ist er das Gegenteil davon? Vor allem wird dieser Etat, wie Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch im Landtag sagte, »eine Wette auf die Zukunft« sein. »So ein Antikrisen- und Gestaltungshaushalt ist nichts für schwache Nerven.« Die zweite Lesung des Gesetzes war dann auch vom rhetorischen Holzhammer geprägt.

Als AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt nach seiner Rede wieder mit Maske seinem Platz zustrebte, erreichte ihn der Hinweis von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD): »Ich lasse Ihnen eine neue Maske zur Verfügung stellen.« Jene, die Berndt trug, zeigte AfD-Insignien. Das gefiel der Präsidentin nicht. Politische Symbole seien im Plenarsaal verboten. Berndts Fraktionskollege Dennis Hohloch meldete sich daraufhin zu Wort, dass auch andere Abgeordnete Masken mit Symbolen ihrer Partei tragen würden. »Dann müssen Sie konsequenterweise auch die verbieten.« Darauf die Präsidentin: »Das tue ich auch.«

Mehrfach hatte sie zuvor den Fraktionsvorsitzenden der AfD bei dessen Rede aufgefordert, über das Thema der Tagesordnung zu sprechen - den Landeshaushalt - und nicht über irgendetwas.

In keinem der vergangenen 30 Jahre hat das Land Brandenburg genügend Geld selbst eingenommen, um seine Ausgaben davon bestreiten zu können. So weit entfernt davon wie im kommenden Jahr war es aber noch nie. Mit Ausgaben in Höhe von 15 Milliarden Euro wird der Haushalt 2021 einen »Rekord« erreichen, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Um die Coronakrise zu bewältigen, nehme das Land 2,4 Milliarden Euro neue Schulden auf. 235 Millionen Euro sollen in einer Notfallkasse verbleiben. »Wir wissen, wofür wir das Geld benötigen«, sagte Stohn zur beabsichtigten Verwendung der Mittel. Permanent werde die Landesregierung dem Parlament über den Mittelabfluss Bericht erstatten müssen. Mit diesem Haushalt könne das Bundesland seinen Weg zur »Gewinnerregion« weitergehen.

Vom Gegenteil zeigte sich Linksfraktionschef Sebastian Walter überzeugt: Der Haushalt werde »an keiner einzigen Stelle« dem Anspruch gerecht, Lehren aus dem bisherigen Verlauf der Krise gezogen zu haben. Auch Walter musste sich einen mahnenden Hinweis des Landtagspräsidiums gefallen lassen: »Sie haben weder die Präsidentin noch das Hohe Haus begrüßt!« Nachdem Walter das Versäumte nachgeholt hatte, setzte er inhaltlich fort. So kritisierte er, dass das Geld für die Förderung des Ehrenamts um 800 000 Euro gekürzt werde und Solo-Selbstständige »ungerührt in Hartz IV geschickt« werden. »Sie verramschen die Zukunft dieses Landes auf dem Wühltisch der Koalitionsrücksichten.« Walter verteidigte darüber hinaus den Gedanken der Vermögensabgaben. Das sei keineswegs eine kommunistische Idee. Schließlich sei die SPD - auf Bundesebene - ebenfalls dafür, und auch bei den Grünen gebe es Zustimmung für solche Abgaben. Keinerlei Verständnis zeigte Walter überdies für die Schließung einiger Arbeitsgerichte. Damit entferne sich die Regierung vom Anspruch der wohnort- und bürgernahen Justiz, wie er bis 2019 von den Justizministern Volkmar Schöneburg, Helmuth Markov und Stefan Ludwig (alle Linke) erfüllt worden sei.

Damit sei seinerzeit aber nur dafür gesorgt worden, dass Arbeitsrichter an brandenburgischen Kleinstgerichtsstandorten gerade einmal zu 60 Prozent ausgelastet gewesen seien, entgegnete CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Über die Schließungen würde die Justiz dagegen effektiver und bürgernäher, da es nun Gerichtstage von Arbeitsrichtern in ausgewählten Justizgebäuden geben solle, die nicht als Arbeitsgericht dienen.

Überhaupt wies Redmann Walters Kritik rundum zurück. Vermögensabgaben, wie Walter sie ins Spiel bringe, würden die regionale Wirtschaft »ins Mark treffen«, so Redmann. Und das Ehrenamt etwa in der Freiwilligen Feuerwehr werde auch künftig nicht schlechter, sondern besser in den Einzelressorts gefördert als über die Stabs- und Regionalstellen in der Staatskanzlei, die in der Zeit der rot-roten Koalition geschaffen worden waren. Diese Stabsstellen seien wirkungslos und ein »Schuss in den Ofen« gewesen.

Für die Grünen beharrte Fraktionschefin Petra Budke darauf, es sei beispielsweise beim Sport, bei der Kultur und bei der Feuerwehr von der Koalition mehr Förderung des Ehrenamtes vorgesehen und nicht weniger. Budke zufolge müssten sich die Regierenden ab 2022 auf einen Konsolidierungskurs verständigen, »um den Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen«.

Kein einziger Vorschlag der Opposition sei in den vorangegangenen Haushaltsberatungen angenommen worden, kritisierte derweil Péter Vida, Fraktionschef der Freien Wähler. Damit habe die Koalition selbstherrlich »erheblich enttäuscht«. Bezogen auf die aktuelle Notsituation zog Vida den Schluss: »Corona legt offen, dass unser Land in vielen Bereichen zu früh gespart hat.«

Finanzministerin Lange erklärte, die »absolut vorzeigbaren« Hilfen für die Kommunen auch über das Jahr 2022 hinaus fortsetzen zu wollen - wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie zuvor. Sie wies die Darstellung zurück, es sei »Geld übrig«, um noch dies oder jenes zu bezahlen. Weniger Geld auszugeben, bedeute lediglich, nicht mehr Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Bei den Neukrediten handele es sich um Ermächtigungen - nicht um Ausgabeverpflichtungen. »Wir werden sehen, wo wir am Jahresende landen.« An diesem Donnerstag soll der Haushalt beschlossen werden.