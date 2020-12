Ha-Ha-Ha-Ha-Hal-loooooo. Mo-Mo…ent - die Verbin. Pause. Wenn Sie nun sofort im Bilde sind, worum es geht, dann beglückwünsche ich Sie zu Ihrer Homeoffice-Tätigkeit in der modernen sogenannten Datenhighway-Gesellschaft. In der erzwungenen Distanz kann man sich zwar nicht mehr über den Mundgeruch des verhassten Kollegen ereifern, dafür aber noch viel leidenschaftlicher über seine schlechte Internetverbindung. Er spart also nicht nur am Mundwasser, sondern auch an einer zeitgemäßen elektronischen Anbindung an die Außenwelt. Doch schnell kommt der Verdacht auf, dass es vielleicht gar nicht an ihm liegt. Ist es der unfähige Netzbetreiber oder liegt es am Server der Firma? Oder am Dienst? Oder am Rechner? Verbindungsprobleme sind jedoch stets ein gutes Argument, die Teilnahme an einer Sitzung vorzeitig zu beenden. Oftmals ein sehr erhebender Moment, übrigens. Außerdem bringt die Videokommunikation via Internet viel von der oft vermissten Magie in den Alltag. Denn wer oder was genau schuld ist, bleibt oft im Dunkeln. Zauber der Technik. nic