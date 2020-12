In Berliner Pflegeeinrichtungen muss sich das Personal jetzt alle zwei Tage einem Corona-Schnelltest unterziehen. Das sieht eine neue Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit vor, die seit Donnerstag gilt. Wird eine Testung versäumt, darf diese Person nicht mehr für körpernahe Tätigkeiten eingesetzt werden. Zudem müssen Besucher in den Häusern zu jeder Zeit eine FFP2-Maske tragen.

Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen sowie Menschen in teilstationären Einrichtungen dürfen laut der neuen Verordnung täglich von einer Person für eine Stunde pro Tag Besuch bekommen. Die 1-1-1-Regel gelte aber nicht vom 24. bis 28. Dezember. Besuchende müssten aber das Negativ-Ergebnis eines Schnelltests vorlegen. Dies gelte nicht für den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden. Besuchende sollten nur durch einen zentralen, kontrollierten Eingang in die Häuser kommen. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 15. Januar.

Der deutliche Anstieg der Corona-Todesfälle in Berlin seit Anfang Dezember geht größtenteils auf verstorbene Bewohner von Pflegeeinrichtungen zurück. 492 Menschen, die in solchen Heimen lebten, sind seit dem Frühjahr nach Corona-Infektionen gestorben. Das hatte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Anfang Dezember waren es noch 224. Insgesamt sind bisher 928 Corona-Todesfälle in Berlin erfasst. Mehr als jeder zweite nachgewiesene Fall betrifft Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Bei den Berliner Corona-Zahlen zeichnet sich weiter keine Entspannung der Lage ab. Mit 29 weiteren erfassten Todesfällen und 1283 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag bleiben die Werte auf hohem Niveau. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Mittwoch hervor. Insgesamt wurden 82 218 Infektionen erfasst. 62 047 Menschen gelten als genesen.

Die Corona-Ampel steht unverändert bei zwei Indikatoren auf Rot: Die Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten steht bei 29,2 Prozent. Und mit 197,3 liegt die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch immer deutlich über dem Warnwert von 30. Nur bei der Reproduktionszahl steht die Ampel weiter auf Grün: Sie liegt bei 0,89. Um die Pandemie zu bremsen, bräuchte man noch deutlich niedrigere Werte. Laut Lagebericht werden nun insgesamt 1455 Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken behandelt, knapp 370 von ihnen auf Intensivstationen. dpa/nd