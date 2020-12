»Was macht eigentlich Juliane?«, fragt der Vater in Christoph Peters »Dorfroman«. Es dauert einen Moment, bis der Ich-Erzähler weiß, welche Juliane sein Vater meint. »Die ist doch schon lange tot«, sagt er. Und wundert sich, dass sein alter Herr das vergessen konnte, »obwohl die Geschichte über Monate in der Zeitung ausgebreitet wurde, wochenlang Thema im Dorf war und wir uns darüber derart gestritten haben, dass ich bestimmt ausgezogen oder abgehauen wäre, hätte Julianes Tod mir nicht allen Mut für irgendetwas genommen«.

Ist es der unbewusste Wunsch des Vaters, die Zeit anzuhalten, der ihn Julianes Tod vergessen ließ? Vor dem ganzen Ärger mit dem Schnellen Brüter, der dann in Sichtweite des Elternhauses gebaut wurde? Damals, in den 70er Jahren, als der Vater für das Atomkraftwerk gewesen war, für jenes Perpetuum mobile der Fortschrittsgläubigkeit, das mit Plutonium aus wiederaufbereiteten Brennstäben betrieben werden sollte. Doch der Schnelle Brüter ging wegen Sicherheitsbedenken nie ans Netz und gilt heute als eine der teuersten bundesdeutschen Fehlinvestitionen der Nachkriegszeit.

Über vierzig Jahre späte gibt der Vater des Erzählers seinem Sohn, der schon damals Atomkraftwerke abgelehnt hatte, recht. Aber, sagt er, damals hätte man sich darüber »nicht groß Gedanken gemacht«. Das stimmt und das stimmt nicht. Denn als damals die Grundstücke von der Betreibergesellschaft für den Bau des Schnellen Brüters zusammengekauft wurden, war die eine Hälfte der Einwohner des fiktiven Dorfs Hülkendonck für das Kraftwerk; doch die andere Hälfte hatte sich eben durchaus Gedanken gemacht und den Bau abgelehnt. Als am Ende die Kirche, in die damals noch alle gingen, mit zweifelhaften Tricks die letzten Grundstücke verkaufte, war das Dorf unerbittlich gespalten.

Selbst in Kalkar aufgewachsen - dem historischen Ort des Schnellen Brüters - gelingt es Christof Peters, diese Geschichte einer Spaltung elegant mit der Erzählung der Kindheit und Jugend seines namenlosen Ich-Erzählers zu verknüpfen. Der Roman beginnt mit der Gegenwart, in der der Erzähler seine alt gewordenen Eltern im Haus seiner Kindheit und Jugend besucht und springt dann abwechselnd in die Zeit, als er um die zehn Jahre alt ist, und in die, als er mit fünfzehn Jahren Juliane kennenlernt und sich den Protesten gegen den Schnellen Brüter anschließt.

Die Frage des Vaters nach Juliane, aber auch die Gegenstände der Kindheit, die aus seinem ehemaligen Zimmer immer noch nicht weggeräumt sind, sind dabei die Katalysatoren der Erinnerung an diese vergangene Zeit. Da ist die Perspektive des Jungen, der noch alles glaubt, was ihm die Erwachsenen sagen und dann die Perspektive des Jugendlichen, dem die Gewissheiten der Kindheit wegbrechen und der sich zum ersten Mal ernsthaft verliebt.

Es wird die provinzielle Enge des katholischen Dorfes am Rhein geschildert und die berühmte Frage aufgeworfen: Wem nützt was? Dabei hat der Erzähler durchaus Sympathien für die Dorfbewohner, der Erzähler überlegt beim Besuch seiner gebrechlich gewordenen Eltern sogar zurückzukehren. Gleichzeitig hält er die Distanz zu den »handelnden Personen« aufrecht, so, als wären sie Schauspieler auf einer Bühne. »Jetzt schaut Tante Rieke wieder wie Heidi Kabel, wenn sie Henry Vahl zurechtweist, weil er zu viel Schnaps getrunken hat und zweideutige Bemerkungen macht«, heißt es an einer Stelle mit Hinweis auf die damals populären Fernsehübertragungen des Hamburger Ohnesorgtheaters.

Überzeugend verbindet Peters die Kindheit und Jugend seines Alter-Egos mit den politisch-gesellschaftlichen Konflikten der 70er Jahre. Die ambivalenten Gefühle, die der Erzähler gegenüber seinen Eltern, der Vergangenheit des Ortes seiner Kindheit hat, bleiben bestehen. Eigentlich, sagt er sich zum Schluss, müsse er noch länger bei seinen Eltern in Hülkendonck bleiben. »Ich werde trotzdem ins Auto steigen, zurück nach Berlin fahren, wo ich auch nicht zu Hause bin.«

Christoph Peters: Dorfroman. Luchterhand, 416 S., geb., 22 €.