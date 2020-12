Große Erwartungen begleiten die ersten Impfungen gegen das Coronavirus. Die geschätzte Impfbereitschaft der Bevölkerung liegt bei 68 Prozent. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nun soll es bald losgehen mit dem Impfen gegen das Coronavirus. Die Arzneimittelagentur EMA will schnellstmöglich den Weg dafür frei machen. Ein Spagat aus Sicherheit und Schnelligkeit? Fragen & Antworten zum Corona-Impfstoff und zum geplanten Impfbeginn am 27. Dezember. Mehr im nd-ratgeber.

Leserfragen: Soll man Antigen-Schnelltest-Angebote nutzen? Angesichts der wachsenden Infektionszahlen steigen auch die Antigen-Schnelltest-Angebote für Selbstzahler. Neuerdings soll es auch einen Thüringer Hersteller mit neuem Antikörper-Schnelltest geben. Die Schnelltests sind aber, wie zu hören ist, umstritten. Wie soll man sich verhalten? Soll man Antigen-Schnelltest-Angebote nutzen oder nicht? Ein Paragraf für Taschengeld? Ich habe neulich davon erfahren, dass es einen Paragrafen für Taschengeld geben soll, den gerade Großeltern berücksichtigen sollten. Gibt es den wirklich und was steckt dahinter? Die Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Was die Arbeitswelt veränderte – Die sieben wichtigsten Fähigkeiten im Corona-Jahr. Seit Monaten stellt die Corona-Pandemie Menschen vor große Herausforderungen – auch im Beruf. Welche Eigenschaften besonders hilfreich sind, um diese Herausforderungen zu meistern, zeigt eine Umfrage. Lesen Sie dazu den nd-ratgeber.

Wohnen: Rund um die Wohnungssuche – Nicht auf den ersten Eindruck vertrauen. Die Suche nach einer Wohnung ist oft langwierig und nervenaufreibend. Ist man zu einem Besichtigungstermin eingeladen, entscheidet meistens der erste Eindruck. Allerdings sollte man die Entscheidung, eine Wohnung anzumieten, nicht aus dem Bauch heraus treffen. Denn eine vorschnelle Entscheidung kostet leicht ein paar tausend Euro. Ratschläge und Hinweise im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Urteile zu WEG – Verwalter darf seine Pflichten auch übertragen. Über die Aufgaben des Verwalters einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gibt es immer wieder einmal Streit. Der Bundesgerichtshof hat unlängst entschieden, dass der Wohnungseigentumsverwalter alleine für die Umsetzung von gefassten Beschlüssen verantwortlich ist. Diese Aufgabe ist so klar und deutlich dem Verwalter zu gewiesen, dass der Verwalter sogar auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann. Er kann auf Umsetzung der Beschlüsse von jedem einzelnen Eigentümer verklagt werden. Dennoch muss der Verwalter seine Aufgaben nicht immer alleine bewältigen. Er darf sich hierzu auch der Hilfe Dritter bedienen. Die Einzelheiten finden Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Homeschooling mit behindertem Kind – 556 000 behinderte Kinder und Jugendliche besuchen Förderschulen. Viele Mütter und Väter empfinden geschlossene Schulen als Belastungsprobe. Für Eltern von Kindern mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ist der Alltag ohne externe Betreuung manchmal kaum zu schaffen. Einzelheiten im nd-ratgeber.

Register: Was stand wann und wo im 4. Quartal 2020 im nd-ratgeber?

Verbraucherschutz: Immer wieder neue Abzocke – Vorsicht vor Kreditbetrügern in sozialen Netzwerken. Die finanzielle Notlage, in die viele Menschen durch Corona geraten, nutzen Kriminelle schamlos aus. Eine Betrugsmasche funktioniert mit angeblich günstigen Sofortkrediten aus dem EU-Ausland. Wer sich hierauf einlässt, verschuldet sich aber nur noch mehr. Denn ausbezahlt werden die Kredite nie. Stattdessen werden Betroffene zu immer weiteren Vorauszahlungen aufgefordert. Die Abzocke nimmt in der Regel auf Facebook ihren Anfang, kommt aber auch auf Plattformen wie Instagram oder WhatsApp vor. Mehr dazu im nd-ratgeber.