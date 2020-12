Tipp 1: Unbeschichtetes Geschenkpapier, Pappe und Karton gehören in die Papiertonne. Versandkartons und sperrige Pappverpackungen sollten zusammengefaltet werden, um eine Überfüllung zu vermeiden. Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen gehören in den Gelben Sack bzw. in die Gelbe Tonne. Regional gibt es auch Wertstofftonnen. Glas gehört - nach Farben getrennt - in den Glascontainer.

Tipp 2: In der Restmülltonne dürfen sämtliche Abfälle entsorgt werden, für die es keine andere Erfassung gibt. Da es sich dabei nicht um Verpackungen handelt, gehört das nicht in die Erfassungssysteme der dualen Systeme (Gelber Sack/Gelbe Tonne, Glas-/Papiersammlung).

Tipp 3: Elektroschrott enthält wertvolle Materialien, die recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Elektroschrott gehört nicht in den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder in den Restmüll. Nach dem Elektrogesetzt 2016 muss Elektroschrott sachgerecht entsorgt werden. Die Händler (auch Online-Händler) müssen ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos zurücknehmen.

Tipp 4: Zu beachten sind rund um die Feiertage andere Abholtermine. Infos dazu bei der kommunalen Abfallberatung. nd