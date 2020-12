Deutlich angestiegen ist die Nachfrage nach kleineren Umzügen für bis zu 2000 Euro, die vor Beginn der Pandemie häufig in Eigenregie organisiert wurden. umzugsauktion.de sowie das Schwesterportal umzugspreisvergleich.de vermittelten in den Monaten Januar bis Oktober bis 1900 Umzüge pro Monat - 15 Prozent mehr als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres.

»Wir geben in der Krise Sicherheit, denn unsere 600 qualitätsgeprüften professionellen Umzugsunternehmen sorgen dafür, dass ein Umzug schnell, verlässlich und mit fachgerechtem Hygienekonzept durchgeführt wird«, wirbt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel.

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen machen es deutlich schwieriger, einen Umzug im Freundes- und Bekanntenkreis zu stemmen. Durch die Erfahrung einer professionellen Spedition gelingt der Umzug deutlich flotter.

Neuer Service: Beratung und Einschätzung per Live-Video

Als neue zusätzliche Dienstleistung bietet umzugsauktion.de nun virtuelle Begehungen an. Der Kunde geht dabei mit einem Smartphone durch seine Räumlichkeiten. Ein erfahrener Umzugsberater von umzugsauktion.de berät und liefert eine fundierte Einschätzung über Umfang und Anforderungen des Umzugs sowie qualifizierte und passgenaue Angebote. Direkte Kontakte werden so im Vorfeld minimiert.

Die kompetenten Umzugsberater können auch generelle Fragen klären, die bei vielen Nutzern bestehen. Das Informationsbedürfnis über Umzüge ist durch Corona stark gestiegen. Zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühling 2020 hat umzugsauktion.de schnell einen Ratgeber zum Thema Umzug während der Covid-19-Pandemie ins Netz gestellt. Unter www.umzugsauktion.de/umzug-trotz-corona/ findet man stets aktualisierte Antworten und wertvolle Hilfestellungen rund ums Umziehen.

Auch die wichtigsten Fragen zu Umzügen ins Ausland werden auf umzugsauktion.de beantwortet, da dort zumeist andere Regelungen gelten als in Deutschland. dpa/nd