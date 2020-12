Bei der Liveübertragung des Neujahrskonzerts aus Hamburg erklingt der erste Ton. Wer hört den warum eher: vorn der Dirigent im Konzertsaal (zwei Meter von der Ersten Geige entfernt) oder ein Rundfunkkonzertfan per Ohrhörer in Budapest (rund 1000 Kilometer weit weg)?

Welches ist die kleinste Zahl, die beim Dividieren durch 2 den Rest 1, durch 3 den Rest 2, durch 4 den Rest 3, durch 5 den Rest 4 und durch 6 den Rest 5 ergibt?

Opa Hans-Jürgen war vorgestern noch 74 Jahre alt, wird aber nächstes Jahr schon 77, erzählt Enkeltochter Leonie ihrer Freundin am Telefon. An was für einem Tag telefonieren die beiden? mim