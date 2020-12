Dass Geld allein nicht glücklich macht, ist ja keine Neuigkeit. Sicher, für das wahre Glück ist es nicht schlecht. »Du bist nicht nur sehr reich, du hast auch Geld«, teilte schon Georg Kreisler in seinem Chanson »Ich hab dich immer geliebt« mit. Aber es genügt eben nicht. Forscher haben nun herausgefunden, dass Vogelgezwitscher die Menschen ebenso zufrieden macht wie ein gutes Einkommen. Es gebe einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Menschen und der Vielfalt von Vögeln in ihrer Umgebung. Diese Erkenntnis kommt gerade zur rechten Zeit. Denn in einer Krise, in der es um so hässliche Sachen wie Kurzarbeit, Neuverschuldung und Ladenschließung geht, kann das doch die Rettung sein: Überall, ob im Bundestag, am Arbeitsplatz, in Behörden oder im Wohngebiet, werden Vogelstimmen eingespielt. Betrug, sagt der Pessimist, das ist gar nicht echt, es gibt ja immer weniger Vögel. Stimmt nicht, sagt der Optimist, die Artenvielfalt ist beträchtlich: Schluckspecht, Zeitungsente, Aasgeier, Dreckspatz, Wetterhahn, Bordsteinschwalbe, Schnapsdrossel, Vollmeise, Unglücksrabe, Schmutzfink ... wh