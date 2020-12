Das Erzgebirge ist bundesweit einer der Hotspots der Corona-Pandemie. Unter den am stärksten betroffenen Regionen rangiert der sächsische Landkreis zuletzt auf Platz 7. Innerhalb von sieben Tagen wurden 515,6 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner verzeichnet. In einzelnen Kommunen, darunter Stollberg, lag der Wert zeitweise bei über 1200. Insgesamt sind im Landkreis seit Beginn der Pandemie 14 303 Menschen erkrankt; 334 starben. Wegen der Vielzahl an Patienten mit Covid-19 in Kliniken und Intensivstationen spricht der Landkreis von einer prekären Lage.

Mögliche Erklärungen gibt es etliche. Das Erzgebirge, das mit 335 000 Einwohnern auf 1827 Quadratkilometern alles andere als dünn besiedelt ist, hat eine lange Grenze zu Tschechien. Das Nachbarland wies zeitweise die höchsten Erkrankungsraten in Europa auf. Es gibt einen regen Grenzverkehr, Arbeitspendler durften auch während der Grenzschließung im Frühjahr weiter einreisen. CDU-Landrat Frank Vogel verwies zudem auf kulturelle Eigenheiten der Erzgebirger. Diese seien »sehr familiär, sehr heimatverbunden, pflegen auf der persönlichen Ebene gern viele Kontakte und Freundschaften«. Inbegriff dafür ist in der Weihnachtszeit der »Hutznoohmd«, ein geselliges Beisammensein unter Nachbarn, traditionell mit Singen und Handarbeiten. Derlei Kontakte wurden offenbar lange nicht ausreichend reduziert. Dazu kommt, dass viele Menschen den Ernst der Lage ignorieren und »null Verständnis für die Maßnahmen« zeigten, sagte Vogel. Der Bürgermeister von Stollberg etwa beklagte in einem Bürgerbrief die Absage des Weihnachtsmarktes und sagte, es bleibe abzuwarten, »ob Corona mehr Opfer kosten wird« als Grippewellen. Später rückte er von seinen Aussagen öffentlich ab. hla