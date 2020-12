Die Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag als Redakteur beim »nd« war gerade gesetzt, als im März der erste Lockdown verkündet wurde. Puh - was ein Privileg. Nicht mehr bangen müssen oder in der Krise mit Jobcenter und Behörden um das Nötigste schachern. In den zehn Jahren zuvor gab es für mich zwar immer wieder Phasen, in denen ich für einige Wochen in Redaktionsteams mit Redaktionsräumen tätig war - aber die meiste Zeit war es freie journalistische Arbeit mit nur wenig Kontakt zu Kolleg*innen.

Während des Lockdowns 1 bestand ich also darauf, auch vor Ort arbeiten zu können. Der Lockdown 2 aber lässt sich nun nicht mehr mit Präsenzdienst vereinbaren. Sitzungstage im Untersuchungsausschuss des Bundestages oder die Besuche in der Bundespressekonferenz können schnell ein Superspreader-Event werden. Das Risiko will ich nicht in die Redaktion tragen.

Seit September war also überwiegend Homeoffice angesagt. Oder anders: Für mich ist jeder Tag seither ein gefühlter Mittwoch, nämlich der Tag, der am weitesten von jedem nur denkbaren Wochenende entfernt liegt. Dem vergangenen und dem kommenden. Ohnehin erscheinen Wochenenden jetzt geradezu nutzlos, da kaum etwas unternommen werden kann. Kolleg*innen treffe ich fast nur noch am Bildschirm. Telefonate müssen den direkten Kontakt mit Interviewpartner*innen ersetzen. Nicht nur der persönliche Kontakt fehlt. Der Arbeitsweg, auf dem sonst schon ein Gefühl für den Tag entstand und die Stadt ihr immer wieder ein bisschen anderes Gesicht zeigte, scheint eine Bedeutung gehabt zu haben, die mir bislang nicht bewusst war.

Schleichend ging mir in den letzten Wochen dann auch das Gefühl dafür verloren, woran und wie viel ich gearbeitet hatte. Nicht nur die Übersicht über die Zahl der Artikel, sondern auch das Gefühl für die mit der Erarbeitung verbrachte Zeit scheint abhanden zu kommen. Um mich darin nicht zu verlieren, führe ich mittlerweile Tagebuch, damit ich am Ende des Tages weiß, womit ich die Stunden vor dem Bildschirm verbracht habe. Ein Kollege, der als Korrespondent bislang hauptsächlich via E-Mail und Telefon zugearbeitet hat, erlebt die andere Seite der Medaille. Durch die geänderten Arbeitsweisen in der Redaktion rückte er näher heran und entwickelte ein besseres Verständnis für die Redaktionsabläufe, die nun nicht mehr nur aus Terminen im Kalender oder Abgabezeiten bestehen, zu denen er Artikel eingereicht hat. Die Videochats und die nun digital stattfindenden täglichen Sitzungen schaffen für ihn einen neuen Zugang zum Arbeitsalltag, dem er seit Jahren angehört.

Daniel Lücking