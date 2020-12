Systemrelevant bin ich also, so steht es in dem Schreiben, das ich von unserem Geschäftsführer bekommen habe und das ich seither immer bei mir trage. Wobei, dass ich systemrelevant bin, steht nicht so direkt drin, aber wer will, kann es so interpretieren. Als Redakteur des »nd« arbeite ich in einem systemrelevanten Beruf, bei der Presse, und muss somit in die Redaktion gelangen können. Das Schreiben wurde im Frühjahr vorsorglich aufgesetzt, als noch nicht abzusehen war, wie hart der erste Lockdown werden würde. Ein weiteres Schreiben erhielt ich im November.

Zwar hat auch das »nd« schnell auf Homeoffice umgestellt, in der Anfangsphase mit 12 statt 16 Seiten. Es musste ja geprüft werden, ob und wie das funktioniert. Doch ganz ohne eine Minimalbesetzung geht es in der Redaktion nicht, weshalb wir uns nun abwechseln und ich alle paar Wochen vor Ort bin. Für die restliche Zeit heißt es: Arbeiten von zu Hause.

Meine Kolleg*innen und auch viele der nd-Leser*innen werden es vielleicht bezeugen können: Das Arbeiten von zu Hause aus hält so manche Fallstricke bereit. Im Sommer war das noch einfacher : Wenn der Schreibtisch im Wohnzimmer besetzt war (ich bin nicht allein im Homeoffice), arbeitete ich halt am Küchentisch; zu Mittag gegessen wurde auf dem Balkon. Doch spätestens im Herbst war klar, dass die Küche für alle zugänglich sein muss, jederzeit - was meiner Arbeitsweise nicht guttat.

Für einen weiteren Schreibtisch ist die Wohnung zu klein, aber im Keller fand ich einen Klapptisch vom Vormieter, der nun - im Kämmerchen angebracht - meinen Arbeitsplatz darstellt. Mit Vor- und Nachteilen. Zu Letzteren gehört der Fakt, dass er ziemlich klein, also schnell vollgestellt ist. Auch kann ich die Beine nicht richtig ausstrecken, da sie an die Wand stoßen. Erst nach ein paar Monaten fand ich ein Mittel gegen die gebeugte Haltung beim Arbeiten am Laptop: Ein Schuhkarton erhöht seither den Laptop und somit den Bildschirm. Tastatur und Maus, die nun nötig waren, lieh ich mir in der Redaktion aus - ich habe es mir bequem gemacht.

Der kleine Schreibtisch hat aber auch Vorteile: Abends muss ich ihn aufräumen, sonst ist es schnell ungemütlich in der Wohnung. Was nicht wichtig ist, entsorge ich so noch am Abend - oder hole es am Morgen beim erneuten Herrichten des Schreibtisches gar nicht erst hervor. Und so wird das Auf- und Einklappen des Schreibtisches zu einem Ritual, das morgens den Arbeitstag einläutet und ihn abends offiziell beendet. Wenn ich Feierabend mache, klappe ich den Arbeitstag einfach zu. Alexander Isele