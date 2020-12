Nicolas Sustr: Beschlagnahmt wegen Leerstand

Ein gelbes Haus in Berlin-Weißensee wurde Anfang 2020 wohnungspolitisch zur kleinen Sensation: Denn das Gebäude wurde vom zuständigen Bezirksamt Pankow beschlagnahmt, weil die Wohnungen bereits seit den 90er Jahren leerstehen – ein Novum in der Berliner Stadtpolitik. Passiert ist das ganze schon 2019, im Januar dieses Jahres konnte ich die Geschichte im nd zuerst veröffentlichen. Diese Exklusivität hat mir, wie wohl jedem Journalisten, gefallen. Der Artikel hatte auch eine große Resonanz. Erstaunlich fand ich, dass der Bezirk mit diesem Erfolg nicht von sich aus an die Öffentlichkeit gegangen ist und dass über acht Monate davon nichts nach außen gedrungen ist.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tomas Morgenstern: Unter Corona-Verdacht

Ich hatte schon am 11. März über den ersten Corona-Massenverdacht in einer Stadt in Brandenburg berichtet und war einige Tagen später, etwas beklommen und erst, nachdem ich mich mit einigen Ansprechpartnern verabredet hatte, hingefahren. Die Leute vor Ort waren genauso verunsichert wie ich: Keiner konnte sich wirklich vorstellen, was diese Pandemie für jeden von uns bedeuten würde. Schon gar nicht konnte man damals mit einer derartigen zeitlichen Dimension rechnen. Unmittelbar nach Veröffentlichung des Artikels begann für mich die Arbeit unter Home-Office-Bedingungen, die bis heute anhält.

Marie Frank: Stein des Anstoßes

In einem Seniorenwohnheim in Pankow steht seit wenigen Jahren ein geschichtsrevisionistisches Denkmal – mit überdimensionalem Stahlhelm und altdeutscher Schrift. Ich fand diesen Fall spannend und habe mich ein wenig auf Spurensuche begeben: Es ist krass, wie viel NS-Symbolik man überall in der Stadt noch findet und wie diese teilweise auch unhinterfragt zum Alltag gehört. Schön war aber, dass ich das Gefühl hatte, dass durch meine Recherche auch etwas in Bewegung kommt, weil die ganzen Bezirkspolitiker total schockiert waren, das nicht auf dem Zettel hatten und sich um die Beseitigung kümmern wollten – so zum Beispiel beim Friedhof Wilmersdorf.

Martin Kröger: Die Feindesliste lag im Papierkorb

Ein Hauptverdächtiger in der rechtsextremen Terrorserie in Neukölln sammelt Daten von 500 Antifaschist*innen, Politiker*innen und Polizist*innen auf einer Festplatte. Obwohl der Datenträger bereits im Februar 2018 bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurde, entdeckte die Polizei die Feindesliste darauf erst im November 2019. Angeblich, weil sie den Datenträger nicht entschlüsseln hätte können. Doch dann kam raus: Es gab keine kryptografische Sicherung. Die Liste lag einfach nur im Papierkorb. Meine beiden Artikel zu dem Vorfall zeigen auf, wie skandalös und zugleich dilettantisch die Berliner Polizei mit den Daten von Betroffenen umgeht. Die Beamten waren nicht in der Lage, eine bei einer Razzia gefundene Festplatte vernünftig forensisch auszuwerten und die Betroffenen zu informieren. Dass dieselben Polizisten die Serie nicht aufklären können, verwundert da wenig.

Mascha Malburg: Diesmal ist alles anders

In Berlin kann man selbst in Coronazeiten Menschen treffen, die mit der ganz großen Weltpolitik verzahnt sind. Ich meine damit nicht die Diplomaten, Popstars oder Elon Musk. Sondern Menschen wie Jeanna, die in diesem Sommer fast täglich mit einem Foto der belarussischen Oppositionskandidatin vor dem Brandenburger Tor demonstrierte. Jeanna wurde nach den gefälschten Wahlen 2006 in Belarus quasi über Nacht zur Aktivistin. Dann wurde sie verhaftet, geschlagen und verfolgt. Seit ihrer Flucht koordiniert sie die Proteste gegen Lukaschenko von Berlin aus. In einem kleinen Café in Friedrichshain hat sie mir erzählt, warum es diesmal wirklich Hoffnung für ihr Land gibt. An diesem Nachmittag habe ich nicht nur einen ungewöhnlichen Einblick in die belarussische Revolution erhalten, sondern auch verstanden, wie essenziell meine Heimatstadt als Refugium für politische Oppositionelle aus der ganzen Welt ist.

Claudia Krieg: Massiver Vertrauensverlust

Am 13. Juni verhängte das Bezirksgesundheitsamt Neukölln gemäß einer »sozialräumlichen Eindämmungsstrategie« über knapp 370 Haushalte an sieben Standorten eine kollektive Quarantäne. Ich sprach daraufhin mit den Sozialarbeiter*innen, die die Familien betreuten, die nun auf engstem Raum ausharrten und nicht einmal ihr Treppenhaus betreten durften. Mein Text gibt vielleicht einen Hinweis darauf, wie sich strukturelle Diskriminierung in einer Krisensituation auswirken kann: unbeachtet einer größeren Öffentlichkeit erheben sich politische Verantwortungsträger argumentativ und bürokratisch über Menschen, deren Lebensrealität weder respektiert noch berücksichtigt wird – und die am Ende die Konsequenzen wie soziale Stigmatisierung tragen müssen.

Andreas Fritsche: Lehrlinge ziehen Lehren aus Geschichte

Ich schreibe generell gern über Themen aus den KZ Gedenkstätten, weil ich das für wichtig halte. Unter den vielen Beiträgen, die ich dazu im Verlauf meiner 22 Jahre beim nd geschrieben habe, gehört die Reportage über die 24 Berufsschüler, die im Oktober Teile der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen saniert haben, zu denen, die ich besonders gern geschrieben habe. Das Engagement der Lehrlinge, die die aufgrund von Corona menschenleere Gebäude renovierten, empfand ich als berührend und ermutigend.

Rainer Rutz: Die verfolgte Unschuld

Schon 2018 musste Hubertus Knabe als Chef der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen gehen. Er hatte über Jahre zugelassen, dass sein Vize junge Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. Der Fall wurde zum Politikum. Im Februar 2020 setzte das Abgeordnetenhaus einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu der Sache ein. Ich habe mir seit der ersten Zeugenbefragung jede Sitzung zu Gemüte geführt. De facto war der Ausschuss ja von CDU, FDP und AfD ins Leben gerufen worden, um Hubertus Knabe zu rehabilitieren. Sitzung für Sitzung trat aber zunehmend und immer deutlicher das Gegenteil ein. Vorläufiger Höhepunkt war schließlich die Befragung des Zeugen Knabe selbst: Ein bizarrer Zweiteiler mit einem Egomanen in der Hauptrolle. Der Ex-Gedenkstättenleiter inszenierte sich an zwei Tagen stundelang als Opfer. Die Opposition hat das nicht abgehalten, dem Untersuchungsausschuss eine dreimonatige Verlängerung zu spendieren. Kost ja nix...