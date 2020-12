Wenn der Weihnachtsmann vor der Tür steht, ist auch der Feuerwehrmann nicht fern. Kerzengeschmückte Tannenkränze und Weihnachtsbäume sorgen bei der Berliner Feuerwehr für eine Art Voralarm.

Bundesweit rund 29 000 Brände registrierten die Versicherer 2019 in der Advents- und Weihnachtszeit, 9000 mehr als in einem Vergleichsmonat im Frühjahr oder Herbst. Pro Feuer entstand im Schnitt ein Schaden von 3556 Euro, hieß es Ende November in einer Mitteilung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Insgesamt lag demnach der zusätzliche Schaden zur Adventszeit bei 32 Millionen Euro. Damit lag die Brandhäufigkeit in der Vorweihnachtszeit in deutschen Haushalten auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Jahr zuvor.

Berlins Landesbranddirektor Karsten Homrighausen hatte schon zu Adventsbeginn die Hauptstädter auf die wohl brandgefährlichste Jahreszeit eingestimmt. Bei einer Vorführung im Innenhof der Feuerwehrwache in Mitte warnte er vor der zu erwartenden Brandhäufung. Und er gab Sicherheitstipps zu deren Prävention. Sie betreffen vor allem den sachgemäßen Umgang mit Wachskerzen an Adventskränzen und -gestecken, die nach wenigen Tagen in beheizten Räumen austrocknen und leicht entflammbar sind. Noch größer werde die Gefahr, wenn auch an den Weihnachtsbäumen »mit Kerzen und offenem Feuer gearbeitet wird«.

Häufig sind es unbeaufsichtigt vor sich hinkokelnde Kerzen, die ein knochentrockenes Adventsgesteck in Brand setzen. Wenn dann die Flammen das Tischtuch erfassen und auf die Gardine übergreifen, ist der Ärger schnell riesengroß. »Die Zeit zwischen einem Entstehungsbrand und einem voll entwickelten Wohnungsbrand ist kurz - viel kürzer, als mancher denkt«, warnte Homrighausen.

Das kann tragisch ausgehen, wie sich beispielsweise am dritten Adventswochenende zeigte, als bei einem Wohnungsbrand in Tempelhof ein 69-jähriger Rentner an einer Rauchgasvergiftung starb. Laut Feuerwehr hatte ein brennender Adventskranz das Feuer ausgelöst.

Die Brandgefahr lässt sich leicht erheblich verringern. Homrighausens Appell an die Bewohner lautet: »Seien Sie achtsam, übernehmen Sie Verantwortung, und machen Sie sich vorab Gedanken.« Es ist schon sehr wichtig, wo man einen Kranz oder den Baum aufstellt - nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen. Die Feuerwehr rät, Kränze und Gestecke auf feuerfeste Unterlagen zu stellen und auf deren sicheren Stand zu achten. Zugluft vermeiden! Dass brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt bleiben dürfen, sollte selbstverständlich sein und gilt ganzjährig. »Es ist sinnvoll, Tannengrün regelmäßig zu befeuchten und heruntergebrannte Kerzen zu ersetzen«, heißt es darüber hinaus.

Geeignete Löschmittel sollten griffbereit sein: Es tut schon eine wassergefüllte Sprühflasche oder ein feuchter Lappen. Super wäre es, wenn ein gefüllter Wassereimer hinterm Christbaum bereitstünde, eine Gießkanne oder gar ein Feuerlöscher. Im Falle des Falles heißt es, schnell zu handeln, aber nicht den Helden zu markieren. »Kann ein kleiner Brand nicht sofort gelöscht werden, sollte man den Raum verlassen, die Türen schließen und sofort die Feuerwehr mit dem Notruf 112 alarmieren«, rät die Feuerwehr. Der Landesbranddirektor warnte ausdrücklich davor, die Wohnung durch verrauchte Flure oder Treppenaufgänge verlassen zu wollen. »Viele Menschen unterschätzen die Rauchgasgefahr, denn schon wenige Atemzüge können dann zu Ohnmacht und Tod führen.« Also: Sperren Sie den Rauch aus, Türen und Fenster zu und notfalls abdichten.

Wie rasend schnell sich aus einem brennenden Adventskranz ein Vollbrand entwickeln kann, demonstrierte ausgebildetes Personal. In einem »Abrollbehälter Demo« - im Grunde ein offener Überseecontainer - war eine »gute Stube« eingerichtet worden. Mobiliar vom BSR-Recyclinghof - Sessel, Bücherboard, Fernseher, ein Tisch mit Stühlen, ein Adventskranz darauf, ein Weihnachtsbaum mit Geschenken darunter. Ein Mitarbeiter der Fachgruppe Pyrotechnik entzündete die Kerzen, ein Windstoß dann den dürren Tischschmuck. Nach nur einer Minute standen Tisch und Weihnachtsbaum in hellen Flammen, nach zweieinhalb Minuten das ganze Zimmer. Nach drei Minuten vernichtete ein Vollbrand die gesamte Einrichtung - bei enormer Rauch- und Hitzeentwicklung.

Dass es so weit nicht kommen muss, führte ein handelsüblicher Rauchmelder - ab 1. Januar 2021 in Berlin Pflicht - vor, der nach knapp 30 Sekunden laut vernehmlich Alarm schlug. Wer ganz sicher gehen will, sollte auf Wachskerzen verzichten. »Lichterketten sind brandschutztechnisch die bessere Alternative«, so Karsten Homrighausen.