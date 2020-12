Wird uns noch lange begleiten: die Maskenpflicht Foto: dpa/Ole Spata

Berlin. Die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält es für notwendig, die bundesweiten Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den bislang verabredeten 10. Januar hinaus zu verlängern. Im »Bild«-Talk »Die richtigen Fragen« sagte Schwesig am Sonntagabend: »Ich gehe davon aus, dass wir die Maßnahmen verlängern müssen. Denn wir sind noch nicht durch, und wir müssen deutlich unter eine Inzidenz von 50 kommen, damit wir wieder in besserem Fahrwasser sind - und das wird noch eine lange Strecke.«

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner angibt, liegt bundesweit aktuell bei 157,8. Ab einer Inzidenz über 50 können Gesundheitsämter Infektionsketten nicht mehr sicher nachverfolgen. Schwesig sagte, der Impfstoff gebe zwar Hoffnung und Zuversicht, dürfe aber nicht leichtsinnig machen. Sie warnte davor, sich angesichts der aktuell niedrigeren Corona-Infektionszahlen zum Jahresende in falscher Sicherheit zu wiegen. »Die niedrigen Zahlen jetzt über die Feiertage müssen wir wirklich vorsichtig sehen.« Schließlich sei über die Festtage weniger getestet worden. Deswegen komme es entscheidend auf die Infektionszahlen an, die nach den Feiertagen erhoben werden.

+++ Mehr als 30.000 Menschen an Covid-19 gestorben +++

Berlin. Seit Pandemiebeginn sind in Deutschland mehr als 30.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen in Berlin mitteilte, erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden um 348 auf 30.126. Zudem wurden 10.976 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen lassen sich allerdings nicht mit Werten von Vortagen vergleichen, weil an und nach Feiertagen und Wochenenden weniger Meldungen der Gesundheitsämter beim RKI eingehen und zudem an arbeitsfreien Tagen weniger Menschen auf das Virus getestet werden.

+++ Spahn gegen Sonderrechte für Geimpfte +++

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt Sonderrechte für Geimpfte in der Corona-Pandemie ab. »Viele warten solidarisch, damit einige als erste geimpft werden können. Und die Noch-Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden«, sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe: »Keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten.« Es sei diese gegenseitige Rücksicht, die das Land zusammenhalte, fügte der Gesundheitsminister hinzu: »Gegen die Pandemie kämpfen wir gemeinsam - und wir werden sie nur gemeinsam überwinden.«

+++ Diakonie mahnt Corona-Impfstoff für arme Länder an +++

Augsburg. Die Diakonie hat vor den Folgen einer mangelhaften Versorgung der armen Länder mit Corona-Impfstoffen gewarnt. »Wenn wir nicht Perspektiven für die Ärmsten der Armen finden, dann werden wir noch völlig andere Formen von Migration und ganz andere Formen von Auseinandersetzung auf dieser Welt erleben«, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der »Augsburger Allgemeinen« und ergänzte: »Darum gehört es auch zu unserer Verantwortung, einen sicheren Impfschutz für alle Menschen auf dieser Welt zu gewährleisten.«

+++ Montgomery: Impfstoff reicht 2021 für Herdenimmunität +++

Köln. Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery erwartet für den Jahresverlauf 2021 ausreichend Impfstoff, um eine Herdenimmunität gegen Covid-19 in Deutschland zu erreichen. Nach dem Impfstart am Wochenende sagte Montgomery am Montag im Deutschlandfunk, er halte es für eine »aufgeregte Debatte« jetzt Forderungen an die Politik zu richten, die Impfstoffproduktion durch staatliches Eingreifen kurzfristig massiv zu erhöhen. Entscheidender sei die Impfbereitschaft der Menschen. Vorbehalte müssten überwunden werden. »Über die langfristigen Wirkungen kann keiner von uns reden, das ist alles Spekulation«, räumte Montgomery ein. Über kurzfristige Nebenwirkungen sei nach den Impfungen im Ausland bekannt, dass mindestens in den ersten Wochen kein besonderes Risiko bestehe. »Zu erwarten, dass es überhaupt keinen Nebenwirkungen gäbe, das wäre illusorisch«, sagte der Welt-Ärztepräsident. Aber mal eine Schwellung im Arm oder ein Tag Kopfschmerzen seien hinnehmbar im Vergleich zur Gefahr einer Covid-19-Erkrankung. Agenturen/nd