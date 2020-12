Arbeitnehmer sind durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht nur bei Arbeitsunfällen abgesichert, sondern auch, wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen auf allmähliche Schädigungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind.

Vorausgesetzt, die Erkrankung ist als Berufskrankheit definiert, anerkannt und in der Berufskrankheiten-Verordnung (zum Beispiel Schwerhörigkeit durch Lärm, Lungenkrankheiten durch Asbest) aufgeführt.

Ab 1. Januar 2021 hat der Gesetzgeber eine Reihe von Erleichterungen hinsichtlich der Anerkennung als Berufskrankheit auf den Weg gebracht.

War es für die Anerkennung bisher vielfach Voraussetzung, dass betroffene Arbeitnehmer die schädigende Tätigkeit aufgeben (sogenannter Unterlassungszwang), entfällt diese Vorgabe künftig. So ist es nunmehr möglich, dass Versicherte auch mit anerkannter Berufskrankheit weiter ihren bisherigen Job ausüben können - begleitet von individueller Prävention. Arbeitnehmer können dazu verpflichtet werden, hierbei mitzuwirken.

Außerdem sind Erleichterungen bei der Ursachenermittlung und die Förderung der Forschung zu Berufskrankheiten vorgesehen.

Das Siebte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze wurde am 23. Juni 2020 im Bundesgesetzblatt verkündet. Teil dieses umfangreichen Gesetzes ist auch eine Reihe von Maßnahmen, mit denen das Berufskrankheitenrecht fortentwickelt wird. Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft.