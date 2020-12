Ein kleines Personenraten zwischen den Jahren. Wissen Sie, wer das ist? Im aktuellen »Spiegel« wird er in den höchsten Tönen gepriesen: »Der Mann scheint inzwischen in Sphären der Unantastbarkeit vorgedrungen zu sein, in der Kritiken keine Bedeutung mehr haben. Wie konnte das passieren?« Er selbst weiß es nicht: »Es ist nett, wenn die Leute etwas Nettes über mich sagen. Ich erwarte immer, dass das Pendel umschlägt«. Denn seit über drei Jahrzehnten ist seine Karriere »den abenteuerlichsten Konjunkturen unterworfen« gewesen. Als es um die Rolle seines Lebens ging, »war er nicht einmal mehr erste Wahl«.Trotzdem hat er es geschafft. Er wollte immer nur eins: »einfach, dass es gut wird«. Sorgen muss man sich um ihn nicht mehr machen. Seit Langem habe er sich gefunden, sagt ein alter Weggefährte, und zwar »in der Rolle der Lichtgestalt, des Erlösers, des Vermittlers zwischen den Welten.« Von wem ist hier die Rede? Von Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD? Aber nein, wie kommen Sie denn darauf? Es geht um Keanu Reeves, den alten Schauspieler aus »Matrix«. cm