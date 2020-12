Foto: dpa/ Daniel Reinhardt

Endlich. Das Jahr 2020 geht zu Ende. Glaubt wer wirklich, dass 2021 plötzlich alles besser wird? Keine Ahnung. Aber es wird sich so einiges wandeln: gesellschaftlich und politisch sowieso. Und auch privat wird 2021 für viele von uns sehr aufregend, denn Jupiter und Saturn stehen im Zeichen des Wassermannes, und das könnte tatsächlich Positives verheißen. Für einige. Vor allem für diejenigen in der Politik, denn es ist ja auch Wahljahr. Und zusätzlich zu den Bundestagswahlen, stehen auch einige Landtags- und Kommunalwahlen an. Aber Wahlen sind ein anderes - sehr kontroverses - Thema, und werden für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben. Und bevor es hier noch Wahlprognosen gibt, kommt erst einmal das Khan-Horoskop für 2021:

Steinbock, 22.12. - 20. 01.: Da 2020 das Jahr des Steinbocks war, solltest du dich jetzt etwas beruhigen. Ein bisschen mehr Selfcare und Achtsamkeit tut dir gut. Denn so ausgebrannt wird das nichts mit Revolution und Systemumsturz. Probiere 2021 Haarkuren aus. Außerdem solltest du dieses Jahr viel Rap aus Frankfurt hören.

Wassermann, 21.01 - 19.02.: Whoop Whoop - 2021 unter Jupiter und Saturn ist dein Jahr. Du kannst dich von altem Ballast befreien und neue Wege gehen, Freund*innenschaften stärken und kreativ sein. Lern’ doch Krav Maga oder Stricken. »Diamonds« von Rihanna ist dein Song.

Fische, 20.02. - 20.03.: Auch für Fische wird es ein gutes Jahr und eine Zeit voller Chancen: Probiere dein Glück beim Lotto. Fang klein an, mit Rubbellosen, besonders im März und Juli. Lass aber die Finger von Tipico. Sobald die Schwimmbäder wieder aufhaben, solltest du auch mal schwimmen gehen.

Widder, 21.03. - 20.04.: Das letzte Jahr war sehr belastend für dich, deshalb darfst du dich dieses Jahr etwas zurücklehnen. Schmeiß alten Krempel weg und gönn dir was! Aber keine Action, sondern eher etwas Ruhiges. Lass auch mal Andere Demos organisieren. Und eventuell solltest du dich auch mal wieder bei deiner Mama melden und nie wieder einen Song von Fler hören.

Stier, 21.04. - 20. 05.: Das wird turbulent! 2021 wird ein Jahr voller Herausforderungen. Mach dich auf jeden Fall auf alle Eventualitäten gefasst, privat wie beruflich. Also 2022 wird auf jeden Fall besser. Viel Glück!

Zwillinge, 21.05. - 21.06.: Du willst es 2021 so richtig zeigen und startest positiv und voller Elan ins neue Jahr. Good for you - denn auch das Jahr meint es sehr gut mit dir. Leg dir für alle Fälle einen Kalender zu. Und Podcasts. Denn 2021 wirst du dieses Medium für dich entdecken. Mentale Kraft schickt dir Money Boy.

Krebs, 22.06. - 22.07.: Dieses Jahr wird richtig emo. Ist nicht schlimm, denn manchmal muss das sein. Konzentrier dich auf dich und dein Inneres. Wie geht es dir? Was brauchst du? Hör dir selbst zu und kümmere dich um dich. Du solltest unbedingt den Gossip in der Szene ignorieren. Die anderen sind nur unsicher.

Löwe, 23.07. - 23.08.: Für dich verheißt es dieses Jahr sehr viel Action! Löwen müssen 2021 beweisen, dass sie gute Team-Player sind. Tu was für die Community. Ein Sommerfest im Stadtteil vielleicht? Es wird einige Kämpfe geben, aber du kannst das schaffen! Feministischer Rap wird dir dabei helfen.

Jungfrau, 24.08. - 23.09.: Viele der bekanntesten (aber nicht unbedingt besten) Deutschrapper sind Jungfrau. Was jetzt nicht heißt, dass du 2021 Deutschrap-Star wirst. Aber dein Leben wird dieses Jahr genauso turbulent und aufregend werden, als wärst du es. Du wirst nicht alles kontrollieren können, deshalb müsst du weise handeln. Dazu gehört auch ab und zu die Notbremse zu ziehen und umzudenken.

Waage, 24.09. - 23.10.: Dieses Jahr zwingt dich, sich mit tief verborgenen Konflikten auseinanderzusetzen. Aber du wirst gestärkt, denn Jupiter und Saturn supporten auch dich 2021. Du bist ein beliebter und sozialer Mensch. Sei solidarisch. Du bist gut darin, andere Menschen aufzubauen. Es wird dich 2021 glücklich machen.

Skorpion, 24.10 - 22.11.: Es erwartet dich ein intensives Jahr. In jeder Hinsicht. Es kommen Abenteuer, Sinnlichkeit und Kreativität auf dich zu. Eventuell musst du 2021 einige Freund*innenschaften überdenken und dir Raum für Selbstreflexion geben. In diesen Momenten steht Drake dir bei.

Schütze, 23.11. - 21.12.: Ein gutes Jahr erwartet dich. Du gehst voller Energie ins neue Jahr und freust dich auch schon. Du bist manchmal ein*e Träumer*in. Das macht nichts. Aber überschätze dich nicht und bleib pragmatisch. Eventuell solltest du 2021 ein paar Versicherungen abschließen. Für alle Fälle.