Für einen Tag ist es das Undankbarste, am 30. Dezember in die Welt zu kommen. Denn es gilt zwar das zeitlose Motto »The winner takes it all« - doch auch dem Letzten wird noch besondere Aufmerksamkeit zuteil. Aber dem Vorletzten? Dabei ist jene/jener/jenes genauso einzigartig, wenn nicht gar als viel höher zu werten, wenn jener/jenem eine Leistung zugrunde liegt. Den schlechtesten Fußball-Bundesligisten aller Zeiten, den können mit Tasmania Berlin viele nennen. Aber den zweitschlechtesten? Der zu werden war doch viel schwieriger: Um Letzter zu sein, kann die Leistung ins Bodenlose sinken, die Bandbreite vom »Gar-nichts-Tun« bis hin zu »Irgendwas-Machen-aber-richtig-schlecht« ist fast unendlich groß. Aber den schmalen Grat zwischen Letzerem und der Leistung des Vorvorletzten zu treffen, das ist die wahre Punktlandung: auf richtig schlechtem Niveau plötzlich so präzise zu sein. Deshalb sei heute der Tag des ungesungenen Lobs der Vorletzten. Denn: Tasmania kann jeder, sogar Schalke. Dann aber wäre Tasmania der 30.12. unter den Vereinen und gar nicht mehr so richtig am Ende. Hat doch was. Also fast. stf