Denkspiel mit Mike Mlynar

Von Mike Mlynar

Viele, wenn nicht die meisten von uns nehmen sich fürs neue Jahr Gutes vor: weniger Stress, Kalorien und Tabak, mehr Bewegung, Schlaf und Zeit für die Familie. Dass es mit solch gut gemeinten Vorsätzen nicht so ganz einfach wird, zeigt die Erfahrung. Weshalb der Start ins geläuterte Leben ganz gern vom Neujahrstag wenigstens auf den 2. Januar verschoben wird. Die Crux besteht nämlich nicht in der Fixierung von Zielen, sondern darin, sie auch tatsächlich anzunehmen. Und so verschiebt sich das große Projekt dann oft nicht nur auf den 2. Januar, also auf heute, sondern nicht selten bis auf den nächsten Silvesterabend. Womit sich der Jahreskreis wieder einmal geschlossen hat.

Das der Geometrie entlehnte Sprachbild passt hier haargenau. Denn der Kreis, diese endlose Linie, vereint stete Entwicklung mit steter Wiederholung. Gleichsam ein Symbol der Dialektik, war er schon für unsere fernsten Vorfahren nicht ein Sonderfall, sondern das allgemein Gültige. Im Deutschen gibt es fast 1000 Wortzusammensetzungen mit »Kreis«. Dessen Begrifflichkeit reicht nämlich weit über Geometrie und Mathematik hinaus. Man denke nur an die kreisenden Planeten und Sonnensysteme oder an die sich ähnlich bewegenden Elementarteilchen. Kreis ist im wahrsten Wortsinne eine universale Kategorie.

Möglicherweise kein Zufall, dass den Kreis deshalb über Jahrtausende die nur-mathematische Frage nach seiner möglichen Quadratur ungerührt ließ. Besagter Beweis galt als eines der drei ganz großen Probleme der antiken Geometrie. Die beiden anderen wurden später geknackt. Für die Kreisquadratur indes ließ sich »nur« deren Unmöglichkeit beweisen (Transzendenz der Kreiszahl Pi, Ferdinand von Lindemann, 1882). In solche Sphären wagen wir uns hier natürlich nicht. Deshalb zu Beginn unseres Jahreskreises 2021 zwei kleine Probleme, in denen Kreise nur im engsten mathematischen Sinne rollen:

1. Die beiden Vorderräder eines kleinen Traktors haben einen, natürlich kreisförmigen, Umfang von je 2,10 Metern, die beiden Hinterräder von je 3,30 Metern. Welches ist die kürzeste Strecke, die der Traktor in ebener gerader Linie durchfahren muss, damit jedes seiner Räder genau eine ganze Anzahl von Umdrehungen gemacht hat?

2. Für die Verpackung von Schokoladentafeln sollen 500 Meter Alu-Folie mit einer Stärke von 0,1 Millimeter auf eine Maschinenrolle mit einem Durchmesser von 15 Zentimetern aufgewickelt werden. Wie viele Lagen Folie sind am Ende auf der Rolle, und welchen Durchmesser hat die Rolle, wenn die gesamte Folie aufgewickelt worden ist?

Antworten an spielplatz @nd-online.de oder per Post (Kennwort »Denkspiel«). Einsendeschluss: Mittwoch, 6. Januar 2021. Absender nicht vergessen, denn wir verlosen zwei Buchpreise separat für die richtigen Antworten auf beide Fragen. Auch Einzeleinsendungen sind möglich.