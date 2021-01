Im Januar bietet der Kalender die Illusion an, man habe mehr Zeit vor sich als auf allen Wegstrecken hin zum nächsten Dezember. Es wird wieder Spaß machen, ein neuer Mensch zu sein. Es wird, wie jedes Jahr, ein Gefühl der Straffung durch uns gehen, wenn wir unsere traditionell guten Vorsätze Punkt für Punkt in die Tat umsetzen.

Vorsätze? Sofort muss ein anderer Begriff ins Feld geführt werden, und der ist wenig feierlich. Die Rede ist von nichts Teuflischerem als der Hölle. Denn es heißt: Der Weg zu ihr sei just mit guten Vorsätzen gepflastert. Diesem Spruch, den der Volksmund offenbar aus reichlichem Reservoir an Erfahrung in die Welt gesetzt hat, ist eine Warnung zu entnehmen: dass man sich nicht übermäßig von Zielen leiten lassen soll. Fazit also schon zu Beginn: Die neuen Pläne tragen schon in der ersten Sekunde ihrer Veräußerung den Keim des Verrats in sich.

Woher kommt diese Gleichsetzung von Änderungsträumen ausgerechnet mit Hölle? Wahrscheinlich ist der Himmel schuld. Es ist zu fürchten, schreibt Martin Walser, dass Propheten, die uns mit Himmel oder anderem Höhergestellten bessern wollten, sich zu etwas hinreißen ließen, was so ganz und gar nicht gelingen kann: Erzieherische Geister haben seit jeher die Zukunft vergegenständlicht. Sie haben das Heil ausgemalt, als kennten sie's. Aber: Nicht alles darf gegenständlich gemacht werden. Visionen von besseren Modellen und Menschen schon gar nicht.

Wir haben keinen Sinn ausgebildet für Zukunft. Keiner weiß, wie sie aussehen könnte. Nur dass sie so wie das Gehabte nicht sein möge, das weiß man. Aber wer mich aber durch höhere utopische Norm dirigieren will, der will mich dressieren. Auch wenn er mich zum verlässlich guten Menschen machen möchte.

Allerdings: Träume führen ein freches Eigenleben hinter den Schutzzäunen der Vernunft. Das Wünschen am Jahresanfang kann sich immer wieder entfalten, weil ein sanfter Fatalismus nichts dagegen einwendet, dass wir immer wieder in einer Leere enden. Wir tun in glücklichen Momenten einfach so, als würde es kein Scheitern geben.

Lebenslüge hört sich in dem Zusammenhang nicht sehr vorteilhaft an, aber Dichter zum Beispiel nehmen keine Rücksicht darauf. Schon Theodor Fontane hat gewarnt, alles »im reinen Licht der Wahrheit« zu sehen.

Was wir anschauen oder ignorieren, was wir sagen oder verschweigen, was wir bejahen oder verneinen, wie wir miteinander umgehen, »all das ist doch nur eine interpretierende Vorsorge gegen den Ansturm einer Wirklichkeit, die ganz anders ist und sein wird, als es uns lieb wäre« (Friedrich Dürrenmatt).

Die Relativierungen, denen Leben ausgesetzt ist, können traurig machen. Aber: Erheb sie doch einfach zur Feier. Verwandle nicht alles Blöde und Böse immer gleich in einen Skandal, nur um ungefährdet auf einer richtigen moralischen Seite zu stehen. Auch aufrechte Kämpferseelen können krumm werden durch Arbeit am Status.

Hör kurz mal auf, vor Gesellschaftsmaßregelung überzusprühen. Lass Kolumbus den Ruhm. Sehn die Mitternacht nicht nur herbei, um dauernd zu rufen, es sei schon wieder kurz vor zwölf. Lass Deutschland auch mal das, was es lebenswert macht. Die Misere blüht so gut wie jede schöne Heide.

Nimm auch mal ein Blatt vor den Mund, der so ausdauernd Protest schreien will. Tu nicht, als würdest du nie mitlaufen, mitschweigen. Poch nicht so bärbeißig auf dein unverwechselbares Gesicht. Als trügest du unterm Mund- und Nasenschutz nie eine Maske.

Einen alten Fehler zu vermeiden, kann ermutigen. Es ist Platzschaffung für den neuen Fehler. Aber das jeweils Neue sind meist doch bloß: die alten Fehler. Das ist wahrlich genug an Neuem.