Jon Ossoff und Raphael Warnock - auf den beiden Demokraten-Kandidaten für die Stichwahl zum US-Senat in Georgia lasten derzeit die Hoffnungen vieler Demokraten in den USA. Foto: Getty Images

»Das ist ein Alles-oder-Nichts-Moment für das Land, wenn die Demokraten in Georgia verlieren werden wir ein paar dunkle Jahre in den USA haben«, sagt Nick Tagliaferro. Für den progressiven Think Tank Data For Progress beobachtet er Wahlkämpfe, aktuell die Stichwahlen für den US-Senat in Georgia. Am Dienstag Abend wird er wie gebannt die Zahlen auf seinem Computerbildschirm und die im Fernsehen vermeldeten gucken, wie viele andere Menschen im Land. Auch die Republikaner warnen dramatiscwh: Die Wiederwahl ihrer Senatoren wird in Fernsehanzeigen als die »letzte Verteidigungslinie gegen den Sozialismus« dargestellt. Denn: Der Pfad der Demokraten zu einer knappen parlamentarischen Mehrheit im US-Senat ist ein denkbar schmaler, aber es gibt ihn.

Wie enorm das Interesse sowohl von politisch interessierten Kleinspendern als auch durch das Großkapital ist, zeigen diese Zahlen: Beide Seiten haben insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar investiert, die Republikaner sind dabei im Vorteil. Damit sind die zwei Senatswahlen schon jetzt die teuersten der US-Geschichte. Es geht um die Mehrheit im US-Senat und damit um die Frage, ob die Demokraten und der neue US-Präsident Joe Biden ihr Programm oder zumindest Teile davon umsetzen können, oder ob schon zu Beginn der neuen Demokraten-Herrschaft über das oberste Amt im Staat Joe Biden durch einen republikanisch dominierten Senat ausgebremst oder - was wahrscheinlicher erscheint – durch den aktuellen und vielleicht neuen republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell blockiert wird, wie es Barrack Obama zwei Jahre nach seiner Wahl 2008 in den Jahren nach 2010 erging.

Derzeit haben die Demokraten 48 Senatoren, die Republikaner 52 – bei Abstimmungsgleichstand würde die neue demokratische Vize-Präsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgeben. Laut Umfragendurchschnitt der Datenjournalisten von FiveThirtyEight ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb des Fehlerbereiches, die Demokraten Jon Ossoff und Raphael Warnock liegen gerade 1,8 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent vorne. Anders als in einigen anderen Bundesstaaten wichen die Umfragen in Georgia im November nur sehr wenig vom Wahlergebnis ab.

Alle sechs Jahr werden im Zwei-Jahresabstand die zwei Senatsmandate für jeden US-Bundesstaat neu vergeben. In Georgia steht turnusmäßig der Republikaner David Purdue zur Widerwahl an. Weil dessen Parteikollege Johnny Isakson Ende 2019 aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt verkündete, musste sich seine vom ebenfalls republikanischen Gouverneur des Staats ernannte Nachfolgerin Kelly Loeffler im November den Wählern stellen. Georgia hat außerdem ein sogenanntes »Jungle Primary« System, bei dem die Vorwahl gleichzeitig zur Wahl stattfindet. Wenn ein Kandidat die 50-Prozent-Marke überschreitet, hat er automatisch gewonnen, ansonsten treten die beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl in einer Stichwahl erneut gegeneinander an.

Purdue hatte keinen parteiinternen Vorwahlgegner, fiel aber mit der Auszählung von deutlich den Demokraten zuneigenden Briefwahlstimmen in den Tagen nach der Präsidentschaftswahl im November knapp unter die 50-Prozentmarke. Die 800-Millionen-Dollar schwere Unternehmerin Kelly Loeffler, die mit dem Gründer und Geschäftsführer der New Yorker Börse verheiratet ist, setzte sich in einer hart geführten Jungle-Primary-Nachwahl, in der sie mit einem Mitbewerber darum konkurrierte, wer loyaler zu Trump und rechter ist, durch.

Wie knapp die Wahl im demografisch durch Einwanderung aus dem Inland durch eher liberale Akademiker und Migranten aus dem Ausland diverser werdende Georgia, das noch vor wenigen Jahren eine konservative Hochburg war, zeigen diese Zahlen: Zwar gewann Joe Biden im November den Staat mit rund 11.000 Stimmen beziehungsweise 0,2 Prozentpunkten. Die schwarze Demokraten-Gouverneurs-Kandidatin Stacy Abrams hatte den Staat 2018 noch mit rund 54.000 Stimmen knapp verloren – es gab zahlreiche Anhaltspunkte für Wählerunterdrückung durch die Republikaner. Im November erreichte der Demokrat Jon Ossoff – der Gegenkandidat des Unternehmers David Perdue – jedoch 88.000 Stimmen weniger als dieser. In der Jungle-Primary-Nachwahl mit mehr als einem Dutzend Kandidaten erreichten alle Republikaner zusammen knapp 48.000 mehr Stimmen als alle Demokraten zusammen.

Die Wahlbeteiligung entscheidet

Weil Georgia als Süd- und ehemaliger Konföderiertenstaat relativ hart entlang von Ethnizität gespalten ist – viele Weiße stimmen traditionell für die Republikaner, die Afroamerikaner im Staat für die Demokraten – und damit, wie Politikwissenschaftler es nennen, »inelastisch« ist, kommt es bei den Wahlen vor allem auf »turnout« an, also welche Seite die Wahlbeteiligung der eigenen Wähler möglichst weit hochtreibt. Stacy Abrams, die früher Fraktionsführerin der Demokraten im Staatsparlament war und ein halbes Dutzend schwarzer Nichtregierungsorganisationen arbeiten seit zehn Jahren daran, mit Klagen und Kampagnen Wählerunterdrückungstaktiken durch die Republikaner zu verhindern oder deren Wirkung abzuschwächen und – begünstigt durch den demografischen Wandel - neue Wähler für die Partei zu registrieren und dann auch an die Urnen zu bringen.

»Progressive Organisationen haben einen großartigen Job gemacht bei der Get-Out-The-Vote-Mobilisierung und die Zahlen des Early Votings ist klar, das sie es auch schaffen, zu ihren eher wankelmütigen Gelegenheitswählen durchzudringen – über 100.000 Wähler, die nicht im November wählten, haben bereits abgestimmt und diese Gruppe ist überdurchschnittlich jung und nicht-weiß«, erklärt Data-For-Progress-Analyst Tagliaferro gegenüber »nd«. Diese Kombination lässt darauf schließen, dass sich in dieser Gruppe vermutlich viele Demokraten-Wähler sind. Seit dem 3. November sind mehrere Zehntausend Jugendliche in Georgia 18 Jahre alt geworden.

Schwarze sind die wichtigste Wählergruppe der Demokraten in Georgia. Diese Wähler wünschen sich zum neuen Jahr neue Mehrheitsverhältnisse im US-Senat. Foto: AFP/LOGAN CYRUS

Zudem sei auch die schwarze Wahlbeteiligung im ländlichen »Schwarzengürtel« in der Mitte von Georgia – dort befanden sich vor dem Bürgerkrieg besonders viele Plantagen – höher als bei der Präsidentschaftswahl. »Blackbelt turnout ist immer ein bisschen ein Problem für die Partei«, erklärt Tagliaferro. Das es dieses Mal mehr schwarze Wahlbegeisterung gibt als am 3. November, wo auch für viele Demokraten in anderen Bundesstaaten die Stimme für Biden eher eine Anti-Trump-Stimme war, liegt auch daran, dass mit Raphael Warnock ein schwarzer Demokrat auf dem Wahlzettel steht.

Warnock besetzt zudem ein geschichtsträchtiges Amt: Er ist Pastor in der Ebenezer Baptist Church in der Schwarzen-Metropole und Demokraten-Hochburg Atlanta – das Amt bekleidete einst Martin Luther King. Jon Ossof, ehemaliger Mitarbeiter eines Kongressabeordneten, der sein Geld auch als Filmemacher verdiente, steht für die Demokraten zudem für eine symbolische Rückkehr zum Beginn des Widerstands gegen die Trump-Ära: 2017 hatte er als Demokraten-Kandidat für eine Nachwahl in einem Kongresswahlbezirk in den Vororten von Atlanta zwar verloren, aber so gut abgeschnitten wie lange kein Demokrat im Wahlkreis zuvor.

Erschöpfender Wahlkampf

Doch in diese Entschlossenheit mischt sich auch Erschöpfung. »Viele Leute, mit denen ich spreche, sind einfach nur erschöpft vom Wahlkampf, wollen das es vorbei ist. Jeden zweiten Tag klopft jemand an ihre Haustür«, erklärt Nate K gegenüber »nd«. Der Aktivist ist Mitglied im Steering Committee der Atlanta Ortsgruppe der Democratic Socialists of America (DSA) und einer von mehreren Tausend Haustürwahlkämpfern, viele von ihnen bezahlt, einige Arbeiten unentgeltlich, die derzeit im Staat unterwegs ist. Die Argumente, die an den Haustüren am meisten überzeugen würden, seien 2000-Dollar-Direktgeldhilfen, ein höheres Arbeitslosengeld und eine günstigere Krankenversicherung, »das bewegt die Leute«, sagt K..

Die DSA-Ortsgruppe hat ein pragmatisches Verhältnis zu den Stichwahlen, schreibt in einem Statement, »um Coronahilfen für die Arbeiterklasse zu erreichen, muss die Macht der Milliardärsklasse gebrochen werden«, deswegen »empfehle« man gegen »alle republikanischen Kandidaten zu stimmen, damit Fortschritt möglich werde«.

In der Vergangenheit hatten die Demokraten im Staat oft parallel zu Präsidentschaftswahlen eine bessere Wahlbeteiligung erreicht, in Stichwahlen war dann aber der »turnout« dann aber abgerutscht, die überwiegend älteren und weißen Republikaner-Unterstützer zeigten sich als zuverlässigere Wähler. Dass es dieses Mal anders ist, darauf deuten die Zahlen von den zwei Wochen Early Voting seit Mitte Dezember hin. Beim »Frühabstimmen« haben bereits ähnlich viele Wähler wie bei der Präsidentschaftswahl eine Stimme abgegeben – die Demokraten haben sich dabei einen einen noch größeren Vorteil erarbeitet als noch im November. Insgesamt über drei Millionen haben bereits vor der Wahl abgestimmt – viel mehr als bei vergangenen Stichwahlen, aber weniger als im November, doch dieses Mal lagen auch die Weihnachtsfeiertage dazwischen.

Wie reagiert die Trump-Basis?

Der Demokraten-Vorteil aus dem Frühwählen könnte durch eine hohe Wahlbeteiligung der Republikaner am Wahltag selber wie schon im November - damals beinahe - zunichte gemacht werden. Trump propagiert seit Monaten, dass Briefwahl Betrug sei und motiviert die Anhänger seiner Partei dazu am Wahltag abzustimmen, will am Montag auf einer Kundgebung im ländlichen Dalton noch einmal die Republikaner-Wähler motivieren.

Seit der Novemberwahl wiederum behauptet Trump aber auch in Georgia habe es massiven Wahlbetrug gegeben, einige seiner ultrarechten Anhänger stürzen sich deswegen immer weiter in Verschwörungstheorien dazu und haben deswegen besonders auf dem von Rechten dominierten sozialen Netzwerk Parler zum Boykott der Wahlen aufgerufen, sie wollen so die Republikaner bestrafen, sie sehen Teile der Partei als nicht ausreichend loyal gegenüber Trump beziehungsweise als nicht aggressiv genug im Vorgehen gegen Bidens Wahlsieg. Sollten nur einige wenige Tausend Hardcore-Trump-Anhänger die Wahl aussitzen, sollte der Wahlenthusiasmus der Basis am Dienstag nur ein wenig gedämpft sein, könnte dies den Sieg kosten.

Eine kleine, aber schnell wachsende Wählergruppe in Georgia: Asian-Americans. Auch um diese Gruppe werben die Demokraten. Foto: Getty Images/Michael M. Santiago

Moderate Wähler in der Mitte könnten ebenfalls entscheidend sein

Doch auch wenn ausreichend viele der rund 40.000 bis 75.000 »split-ticket« voter in der politischen Mitte, die meisten kommen aus Atlantas eher wohlhabenden und eigentlich eher konservativen Vororten, die im November zwar für Biden stimmten, aber nicht für Warnock oder Ossoff, ihre Stimme ändern, könnte dies den Demokraten entscheidende Stimmen bringen.

Dazu beitragen könnte die am Sonntag bekannt gewordene Aufnahme eines Telefongesprächs zwischen Donald Trump und dem republikanischen Wahlleiter des Bundesstaates nach der Novemberwahl, in dem der US-Präsident offen suggeriert hatte der Offizielle solle das Wahlergebnis nachträglich zu seinen Gunsten »anpassen«.

Außerdem haben in den letzten Tagen viele Republikaner-Abgeordnete angekündigt, am 6. Januar gegen eine Wahl von Joe Biden durch das electoral college vorzugehen. Moderate Wähler in der Mitte, könnte die Medienberichterstattung über all das daran erinnern, dass die Ära Trump irgendwie noch nicht Recht vorbei ist.

Für Loefler und Perdue sei es zum Problem geworden, das sie »den Präsident nicht zwingen können sich zu benehmen, doch sie haben auch schlecht auf die Insider-Trading-Vorwürfe reagiert«, sagt DFP-Analist Tagliaferro. Warnock und Ossoff stellen ihre republikanischen Widersacher seit bekannt geworden ist, dass Loeffler und Purdue Anfang letzten Jahres als Senatoren ein geheimes Senatsbriefing zu den Gefahren des Coronavirus erhielten und danach im großen Stil Aktien verkauften, in ihren Fernsehanzeigen als herzlose Ultrareiche dar, sie sich in ihren Villen vor den an der Coronakrise leidenden Durchschnittsamerikanern verschanzen.

Demokraten setzen auf populäre Themen

Demokraten wiederum haben einen »außergewöhnlich guten« Wahlkampf gemacht, sagt Tagliaferro. Warnock und Ossoff hätten es geschafft ihr »Messaging« und ihr Programm so anzupassen, dass weder Wähler des moderaten Flügels noch die Parteilinke verärgert werden, »man aber auch gleichzeitig swing voter anspricht«, meint Tagliaferro. Neben Coronahilfen-Direktgeldzahlungen sei das die Legalisierung von Marihuana, aber »besonders ein 15-Dollar-Mindestlohn, man fokussiert auf Dinge, wo die gesamte Partei geeint ist«, so der DFP-Analyst.

Die DSA-Aktivisten machen dagegen klar, dass sie bei einem Wahlsieg von Ossof und Warnock sofort gegen die neuen »neoliberalen kapitalistischen Senatoren« mobil machen wollen. »Für uns ist das kein Persönlichkeits-Contest, wir wollen die beiden nicht fälschlicherweise als besonders gut darstellen, wollen im Haustürwahlkampf keine falschen Hoffnungen aufbauen«, sagt DSA-Aktivist Nate K. »Wenn sie gewinnen, müssen wir sie dazu pushen das Richtige zu tun«. Er meint damit die 2000-Dollar-Direktgeldhilfen, aber auch die Umsetzung eines Green New Deals zur Bekämpfung der Klimakrise oder die Einführung der staatlichen Krankenversicherung für alle, »Medicare For All«. Zu den letzten beiden Politikprojekten hat sich Ossoff bereits ablehnend geäußert.