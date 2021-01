Zwei Schiffe im tosenden Meer. Zwei Wesen - halb Mensch, halb Fisch, halb über, halb unter Wasser - kämpfen gegen das Ertrinken. Oben Schrift: Fascism. Sicherer Hafen. Seebrücke. Lager abschaffen. Auf einem Bild treibt ein Rettungsring im Ozean. Zwei Tiere sitzen darin. Ein Stück weiter: Ein Zaun aus scharfkantigem Stacheldraht, eine Zange, die den Draht durchtrennt, eine Ratte auf dem Sprung über den Zaun. Auf dem Bild daneben eine Frau und die Worte »My Body«.

Wohl nie zuvor sind in Göttingen so aufwendige, eindrucksvolle und künstlerisch ansprechende Graffiti aufgetaucht wie im Dezember: Auf eine Mauer und eine Wand am Rand der Innenstadt hinterließen unbekannte Sprayer und Maler mehr als ein Dutzend großformatige bunte Bilder. Mehrere Motive thematisieren die elende Situation von Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen und die Seenotrettung, andere die Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen.

Am 17. Dezember informierte die Polizei über den Vorgang. Sie gehe »aufgrund der Inhalte von einer politisch motivierten Protestaktion aus«: »Das Staatsschutzkommissariat hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.« Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.

Das ganz dicke Staatsschutz-Geschütz gegen Wand- und Graffiti-Maler? In vielen Kommentaren unter dem Facebook-Post wird Unverständnis geäußert. »Das ist die schönste Sachbeschädigung, die ich jemals gesehen habe. Trotzdem bleibt es Sachbeschädigung. Leider.«, heißt es zum Beispiel. Oder: »Das ist eher künstlerisch wertvoll als dass es Sachbeschädigung ist.« Ein User schrieb: »Echt jetzt?? Sach­beschädigung? Die Bilder sind der absolute Hammer!!!«.

Auch das »Stellwerk«, ein Netz Göttinger Kreativwirtschaft mit 85 Mitgliedern, hinterfragt das Vorgehen der Polizei. Hier werde »mit Kanonen auf Spatzen geschossen«. Gleichzeitig wird die künstlerische Qualität der Graffiti betont: »Muss angesichts solcher Arbeiten heute noch ernsthaft darüber diskutiert werden, ob Graffiti Kunst sein können? Oder ob Kunst politisch sein darf?« Die Polizei habe keine andere Wahl gehabt, als den Staatsschutz einzuschalten, so Sprecherin Jasmin Kaatz auf »nd«-Anfrage. Wenn ein politischer Hintergrund einer Straftat angenommen werde, komme der Staatsschutz ins Spiel. Das gelte für Taten »von links, von rechts oder von wem auch immer«.

Unterdessen finden die Wandmalereien immer mehr Verbreitung. Die Fotografin, Web-Designerin und Bloggerin Katrin Raabe hat Bilder davon auf ihrer Homepage (www.katrin-raabe.de) veröffentlicht. Nicht nur bei Raabe weckt das Werk an den Göttinger Mauern Assoziationen an den britischen Street Art-Künstler Bansky. Der schrieb: »Graffiti ist nicht die niedrigste Form der Kunst. Obwohl man nachts herumschleichen und seine Mutter anlügen muss, ist es eigentlich die ehrlichste Kunstform, die es gibt. Es gibt keinen Elitismus oder Hype, es wird auf einigen der besten Wände ausgestellt, die eine Stadt zu bieten hat, und niemand wird durch den Eintrittspreis abgeschreckt. Eine Wand war schon immer der beste Ort, um seine Arbeit zu veröffentlichen.«