Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Fortsetzung und Verschärfung des Lockdowns bis Ende Januar, gibt es an an den Maßnahmen zum Teil harsche Kritik aus der Opposition, von Verbänden und Interessensvertretungen.

Die Bundesregierung hingegen hat die erneuten Verschärfungen der Corona-Beschränkungen am Mittwoch verteidigt, aber räumte durchaus die Härte der Maßnahmen ein. Es gehe darum, Kontakte «auf das absolute Minimum» zu beschränken, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. «Unser Gesundheitssystem steht schon sehr unter Druck.» Es sei nötig, die Zahl der Neuinfektionen soweit zu reduzieren, dass die Gesundheitsämter die Kontakte Infizierter wieder nachverfolgen könnten. «Wenn man sich nicht begegnet, kann man sich selber nicht anstecken oder jemand anderes nicht anstecken.» Zugleich erklärte Demmer: «Das sind harte Regelungen. Die treffen auch Kinder besonders hart.» Kinder sollten aber auch die Ersten sein, die von Lockerungen profitierten, wenn die aktuellen Einschnitte Wirkung zeigten.

Die rheinland-pfälzischen Grünen etwa hatten die Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen als «eine schwere Zumutung und unverhältnismäßige Einschränkung» für Familien bezeichnet. Der Beschluss sieht vor, dass private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren Person erlaubt sind. Die bisherige Ausnahme für Kinder unter 14 Jahren wurde gestrichen. «Was wir jetzt bekommen, ist de facto eine ›Kein-Freund-Regel‹», erklärte die grüne Familien- und Jugendministerin Spiegel. «Der Beschluss verkenne die Lebensrealität von Familien, Jugendlichen und Kindern. Dringend geboten sei weiter eine Ausnahmeregelung für Kinder.

Der Einzelhandelsverband HDE beklagt unter anderem, dass es keinen »klaren Fahrplan zur Wiedereröffnung der Geschäfte« gebe. Die geschlossenen Handelsunternehmen bräuchten aber »klare Aussagen, unter welchen Bedingungen sie wann ihren Betrieb wieder aufnehmen können«, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. So müsse etwa Ware bestellt werden. Zudem müssten die staatlichen Hilfen angepasst werden - diese reichten derzeit »nicht einmal annähernd für die Begleichung der Fixkosten«.

Zu den Plänen die Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots auf 15 Kilometer um den Wohnort einzuschränken erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, gegenüber der »Rheinischen Post«, es sei fraglich, wie die 15-Kilometer-Regel umgesetzt werden kann. Ein solch eingeschränkter Bewegungsradius sei kaum kontrollierbar. Mit Agenturen