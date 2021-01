In der Umgebung von Lichtenberg in Oberfranken verschwand 2001 die neunjährige Peggy. Foto: ZDF/Alexander Gheorghiu

Die Hybris einer Zivilisation zeigt sich nirgends besser als an ihrem Umgang mit Kindern. Während unsere die Zukunft kommender Generationen den Bach der kriegerischen Konsumgesellschaft runterjagt, entdecken wir ein Herz fürs Kleinste erst dann so richtig, wenn Kulleraugen besonders niedlich von der Titelseite schauen.

Exakt jene Zivilisation also, die jedem Kind auf Erden Tag für Tag den Lebensraum vernichtet, schickt Hundertschaften, von Bundeswehrtornados begleitet, durch Bayerns Wald, um eines zu finden: Peggy Knobloch. Spurlos verschwunden am 7. Mai 2001, aufgefunden am 2. Juni 2016. Dazwischen rollte die Erregungswelle der Aufmerksamkeitsindustrie, die bis heute mangels Täter, Tat, Motiven nie ganz verebbt ist.

20 Jahre später scheint es, das ZDF springe abermals auf den voll besetzten Zug geheuchelter Kinderliebe auf, wenn es diesen Fall zum Thema einer Doku-Serie macht. Und es stimmt ja: Die Filmemacherin Marie Wilke fördert kaum Neuigkeiten zutage. Sie kompiliert nur Altbekanntes zu einer viereinhalbstündigen Spurensuche. Dass »Höllental« dennoch ein großes Stück True Crime wurde, wie dokumentarische Aufbereitungen mit fiktionaler Dramatik heutzutage heißen, hat daher andere Gründe als die der Enthüllung.

Es liegt am Tonfall, den der Sechsteiler anschlägt, seiner Bildsprache, dem Duktus unaufgeregter Sorgfalt. Bedrohliches Grummeln liegt wie ein Tinnitus über dem Thüringer Wald, als Wilkes Drohne zu Beginn im Schleichflug über die Fundstelle des Körpers fliegt. Mit minimalem Aufwand, bei maximaler Wirkung, führt Uwe Bossenz’ Soundtrack durch die Handlung vom Ende her zu einer Chronologie eines Falls von beispielloser Komplexität. Nur kurz handelt »Höllental« vom Verschwinden der Neunjährigen selbst, ein Schlüsselkind zugezogener Eltern, das im oberpfälzischen Lichtenberg fast jeder der gut 1000 Nachbarn kannte, aber dennoch fremd geblieben war.

Der Stiefvater mit türkischem Migrationshintergrund gerät unter Verdacht, sein Umfeld - Auswärtige halt. Bis ins tschechische Grenzgebiet reichen die Ermittlungen, bevor ein Lichtenberger mit Lernschwierigkeiten ins Visier gerät: Ulvi. Und spätestens hier, zweiter Teil, erweitert die Serie den Blickwinkel und wird zum Spiegelbild einer Gesellschaft im anschwellenden Chor populistischer Schreihälse. Ohne Off-Kommentare aus Presse, Polizei und Lokalpolitik, wächst der menschliche Skandal über den medialen wieder zurück zum juristischen und sozialen.

Weil Innenminister Beckstein seinerzeit sagte, in Bayern bliebe kein Tötungsdelikt ungeklärt, musste zügig ein Täter her. Weil die Polizei unter Druck war, rang sie dem Erstbesten ein falsches Geständnis ab. Weil es dem Boulevard gerade recht kam, kürte er den Unschuldigen zum »dicken Killer«. Weil der so schön manipulierbar war, ließen die Ermittler weitaus heißere Fährten zum wahren Entführer außer Acht. Weil gar der Richter diesem Konstrukt folgte, gab es lebenslänglich. Weil die Betreuerin an Ulvis Unschuld glaubt, wurde das Urteil zehn Jahre später zwar revidiert. Da altes Gerede aber nur durch neues ersetzt wurde, wie dem, Peggys Mörder zähle zum NSU, kochte die Gerüchteküche auf kleiner Flamme weiter und vertiefte altbekannte Gräben: Ost gegen West, Land gegen Stadt.

Es ist kein Schnittfehler, dass Wilke den Bildschirm zwischen Szenen regelmäßig pechschwarz lässt, als folge Abspann und Aus. Enden wird dieses reale Drama schließlich schon deshalb nie, weil Skandale ähnlich wie Geld nicht satt, sondern hungrig machen. Zum Schluss gerät daher Ulvi zurück ins Fadenkreuz. Und durch das menschenleere gefilmte Lichtenberg kriecht im sechsten wie im ersten Teil die Kamera, als filme sie direkt in das Innerste der Seele.

»Höllental«, ab diesen Freitag, 23.15 Uhr, ZDF