Umweltaktivisten harren in ihren Baumhäusern aus. Die Polizei in Hessen hat einen Großeinsatz begonnen, um Rodungsarbeiten für den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 durchzusetzen. Beamte rückten am Donnerstagmorgen in den Herrenwald bei Stadtallendorf östlich von Marburg vor.

Foto: dpa | Boris Roessler