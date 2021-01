Nach über 14 Stunden Sitzung des Vorstandes seiner Zentrumspartei kam es Mittwoch zum Unvermeidlichen: Ihr Vorsitzender Jüri Ratas reichte seinen Rücktritt als Estlands Ministerpräsident ein. Grund sind Korruptionsermittlungen der Generalstaatsanwalt gegen seine Zentrumspartei Eesti Keskerakond. Im Mittelpunkt des Skandals steht ihr Generalsekretär Mihhail Korb, der von einem Geschäftsmann eine Parteispende in Höhe von einer Million Euro erhalten haben soll, als Gegenleistung für ein Darlehen aus dem Corona-Hilfsfonds. 120 000 Euro sollen bereits in die Parteikasse geflossen und für das Prestigeprojekt am Tallinner Hafen Porto Franco ein Kredit über fast 40 Millionen Euro bewilligt worden sein. Obwohl Ratas von den Ermittlern nicht direkt beschuldigt wird, erklärte er, die politische Verantwortung für den Skandal zu übernehmen. Von den Details um den Kredit an Porto Franco will er nichts gewusst haben.

Ratas, 1978 in Tallin geboren, studierte an der dortigen Technischen Universität Betriebswirtschaftslehre sowie Jura an der Uni von Tartu. Der begeisterte Schachspieler stand von 2005 bis 2007 an der Spitze der Talliner Verwaltung. 2007 bis 2016 war der Nato- und EU-treue Politiker Vizepräsident des Parlaments, im selben Jahr übernahm er die Leitung der Zentrumspartei. Nach einer Regierungsumbildung stieg er Ende 2016 zum Premier auf und bildete aus Machtopportunismus eine Koalition unter Einschluss der rechtsextremen Konservativen Volkspartei EKRE.

Nach Stand der Dinge wird Ratas einer Frau Platz machen. Präsidentin Kersti Kaljulaid hat bereits Oppositionsführerin Kaja Kallas von der liberalen Reformpartei beauftragt, binnen 14 Tagen eine neue Regierung zu bilden - Kallas wird damit Estlands erste Ministerpräsidentin. Die neue Koalition soll aus ihrer Reformpartei und dem Zentrum gebildet werden; EKRE hätte das Nachsehen.